Хрустящие маринованные кабачки станут отличным дополнением к любой трапезе. Их вкус такой оригинальный, что часто уже к зимнему периоду запасы становятся значительно меньше. 24 Канал предлагает заготовить особую закуску по рецепту портала "На пенсии".
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Рецепт маринованных кабачков
- Время: 1 час
- Порций: 4 банки по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 2 лука;
– 1 сладкий перец;
– головка чеснока;
– 1 лавровый лист;
маринад:
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 50 миллилитров уксуса;
– 1 чайная ложка черного горошка;
– 3 горошины душистого перца;
– 30 граммов петрушки.
Приготовление:
В кастрюлю наливаем воду, добавляем все ингредиенты для маринада, кроме уксуса. Хорошо перемешиваем и ставим на плиту.
Кабачки тщательно моем и режем кружочками толщиной примерно 1 сантиметр. Лук шинкуем полукольцами, болгарский перец нарезаем небольшими кубиками, а зубчики чеснока просто разделяем.
Петрушку разрываем руками на несколько частей.
Как только маринад закипит, выкладываем в него подготовленные кабачки, перец, лук, чеснок и зелень. Все хорошо перемешиваем и слегка прижимаем ложкой, чтобы овощи полностью погрузились в жидкость.
Накрываем крышкой и ждем повторного закипания. Затем варим овощи еще 2 минуты.
После этого выкладываем овощи слоями в стерильные банки. Лишний маринад выливаем обратно в кастрюлю.
Снова доводим маринад до кипения, добавляем уксус и даем ему еще раз закипеть. Снимаем с огня и сразу заливаем банки горячим маринадом.
Банки плотно закручиваем, переворачиваем вверх дном, укутываем в одеяло и оставляем до полного остывания при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
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