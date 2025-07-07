Оцінять навіть гурмани: маринуємо огірочки з гірчицею – ідеальна закуска

Цей рецепт стане знахідкою для всіх, хто любить мариновані огірочки. Улюблена закуска з пікантними акцентами – перед цим просто неможливо встояти.

Одна з головних переваг цієї консервації – з нею впораються навіть новачки, а в досвідчених господинь тим паче з нею не виникне жодних проблем. 24 Канал радить спробувати цей рецепт від порталу "На пенсії". Не пропустіть Розкішний напій власними руками: рецепт вина зі смородини Рецепт маринованих огірків з гірчицею Час : 30 хвилин + замочування огірків

: 30 хвилин + замочування огірків Порцій: 1-літрова банка Інгредієнти:

– корнішони;

– 2 чайні ложки гірчиці у зернах;

– 6 чайних ложок цукру;

– 2 чайні ложки солі;

– 2 – 3 столові ложки оцту;

– 1 столова ложка подрібненої цибулі;

– 2 столові ложки свіжого кропу. Приготування: Огірки добре промиваємо та заливаємо холодною водою щонайменше на 2 години. У стерильну банку на саме дно викладаємо кріп, порізану цибулю, додаємо цукор, сіль і зерна гірчиці. Огірки обрізаємо з обох боків і щільно ставимо в банку вертикально. Вливаємо оцет, після чого заливаємо киплячою водою до самого краю. Накриваємо банку кришкою й ставимо в каструлю з гарячою водою. Стерилізуємо 5 хвилин після закипання на середньому вогні. Обережно виймаємо банку, герметично закручуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо до повного охолодження. Смачного! Страва крізь століття: рецепт товчанки.