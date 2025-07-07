Оцінять навіть гурмани: маринуємо огірочки з гірчицею – ідеальна закуска
- Рецепт маринованих огірків з гірчицею підходить навіть для новачків у консервації.
- Основні інгредієнти включають корнішони, зерна гірчиці, цукор, сіль, оцет, цибулю та кріп.
Цей рецепт стане знахідкою для всіх, хто любить мариновані огірочки. Улюблена закуска з пікантними акцентами – перед цим просто неможливо встояти.
Одна з головних переваг цієї консервації – з нею впораються навіть новачки, а в досвідчених господинь тим паче з нею не виникне жодних проблем. 24 Канал радить спробувати цей рецепт від порталу "На пенсії".
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Рецепт маринованих огірків з гірчицею
- Час: 30 хвилин + замочування огірків
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– корнішони;
– 2 чайні ложки гірчиці у зернах;
– 6 чайних ложок цукру;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 – 3 столові ложки оцту;
– 1 столова ложка подрібненої цибулі;
– 2 столові ложки свіжого кропу.
Приготування:
Огірки добре промиваємо та заливаємо холодною водою щонайменше на 2 години.
У стерильну банку на саме дно викладаємо кріп, порізану цибулю, додаємо цукор, сіль і зерна гірчиці. Огірки обрізаємо з обох боків і щільно ставимо в банку вертикально.
Вливаємо оцет, після чого заливаємо киплячою водою до самого краю. Накриваємо банку кришкою й ставимо в каструлю з гарячою водою.
Стерилізуємо 5 хвилин після закипання на середньому вогні.
Обережно виймаємо банку, герметично закручуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо до повного охолодження.
Смачного!
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