Одна з головних переваг цієї консервації – з нею впораються навіть новачки, а в досвідчених господинь тим паче з нею не виникне жодних проблем. 24 Канал радить спробувати цей рецепт від порталу "На пенсії".

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Рецепт маринованих огірків з гірчицею

  • Час: 30 хвилин + замочування огірків
  • Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:
– корнішони;
– 2 чайні ложки гірчиці у зернах;
– 6 чайних ложок цукру;
– 2 чайні ложки солі;
– 2 – 3 столові ложки оцту;
– 1 столова ложка подрібненої цибулі;
– 2 столові ложки свіжого кропу.

Приготування:

  1. Огірки добре промиваємо та заливаємо холодною водою щонайменше на 2 години.

  2. У стерильну банку на саме дно викладаємо кріп, порізану цибулю, додаємо цукор, сіль і зерна гірчиці. Огірки обрізаємо з обох боків і щільно ставимо в банку вертикально.

  3. Вливаємо оцет, після чого заливаємо киплячою водою до самого краю. Накриваємо банку кришкою й ставимо в каструлю з гарячою водою.

  4. Стерилізуємо 5 хвилин після закипання на середньому вогні.

  5. Обережно виймаємо банку, герметично закручуємо, перевертаємо догори дном і вкриваємо до повного охолодження.

Смачного!

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