Мариновані огірочки – окраса зимових запасів кожної господині. Вони ідеально доповнять будь-яку страву та завжди доречні на вашому столі.

Мариновані огірки – це та закуска, яку обовʼязково треба заготувати великими запасами. Огірки на зиму готували ще наші предки, і зараз кожна господиня підтримує цю чудову традицію.

Рецепт маринованих огірків дуже простий у будь-якому виконанні. З маринадом можна експериментувати на свій смак, головне – не надто відходити від рецептури.

Новачки часто плутають огірки мариновані і огірки малосольні, але це дві різні закуски. Головна відмінність – час приготування: малосольні можна споживати вже через кілька днів, а мариновані можна відкривати лише через кілька тижнів.

Нумо готувати хрусткі мариновані огірки, які точно потішать вас цієї зими.

Як приготувати мариновані огірки?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– огірки;

маринад для огірків:

– 1 стебло кропу;

– 1 лавровий листок;

– 2 сантиметри кореня хріну;

– 2 сантиметри кореня петрушки;

– 4 зубчики часнику;

– 3 горошини духмяного перцю;

– дрібка коріандру;

– 0,5 чайної ложки зернистої гірчиці;

– 1 гвоздика;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки оцту.



Приготування:

Добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на годину. З обох боків обріжте кінчики. На дно підготовленої банки покладіть усю зелень і спеції за рецептом. Щільно укладіть огірки в банку. Додайте необхідну кількість солі, цукру та оцту. Залийте огірки киплячою водою й одразу накрийте кришкою. Стерилізуйте банки протягом 10 хвилин після закипання води. Потім герметично закатайте, переверніть догори дном, накрийте теплим рушником і залиште на 24 години.

Смачного!

