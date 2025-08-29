Взимку без них ніяк: мариновані огірки без стерилізації та інших турбот
- Мариновані огірки є важливою частиною зимових запасів та доповнюють будь-яку страву.
- Приготування маринованих огірків без стерилізації є популярною традицією серед господинь.
Мариновані огірочки – окраса зимових запасів кожної господині. Вони ідеально доповнять будь-яку страву та завжди доречні на вашому столі.
Мариновані огірки – це та закуска, яку обовʼязково треба заготувати великими запасами. Огірки на зиму готували ще наші предки, і зараз кожна господиня підтримує цю чудову традицію.
Рецепт маринованих огірків дуже простий у будь-якому виконанні. З маринадом можна експериментувати на свій смак, головне – не надто відходити від рецептури.
Новачки часто плутають огірки мариновані і огірки малосольні, але це дві різні закуски. Головна відмінність – час приготування: малосольні можна споживати вже через кілька днів, а мариновані можна відкривати лише через кілька тижнів.
Нумо готувати хрусткі мариновані огірки, які точно потішать вас цієї зими.
Як приготувати мариновані огірки?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– огірки;
маринад для огірків:
– 1 стебло кропу;
– 1 лавровий листок;
– 2 сантиметри кореня хріну;
– 2 сантиметри кореня петрушки;
– 4 зубчики часнику;
– 3 горошини духмяного перцю;
– дрібка коріандру;
– 0,5 чайної ложки зернистої гірчиці;
– 1 гвоздика;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на годину. З обох боків обріжте кінчики.
- На дно підготовленої банки покладіть усю зелень і спеції за рецептом.
- Щільно укладіть огірки в банку.
- Додайте необхідну кількість солі, цукру та оцту.
- Залийте огірки киплячою водою й одразу накрийте кришкою.
- Стерилізуйте банки протягом 10 хвилин після закипання води.
- Потім герметично закатайте, переверніть догори дном, накрийте теплим рушником і залиште на 24 години.
Смачного!
Часті питання
Яка головна відмінність між маринованими та малосольними огірками?
Головна відмінність – час приготування: малосольні огірки можна споживати вже через кілька днів, тоді як мариновані можна відкривати лише через кілька тижнів.
Скільки часу потрібно для приготування маринованих огірків за цим рецептом?
Для приготування маринованих огірків за цим рецептом потрібно приблизно 1 година 30 хвилин.
Які інші соління варто приготувати на зиму разом з маринованими огірками?
Крім маринованих огірків, варто також зробити запас квашеної капусти, яка ідеально доповнить картоплю та інші гарніри.
Чому важливо дотримуватися рецептури при приготуванні маринованих огірків?
Дотримання рецептури при приготуванні маринованих огірків є важливим, оскільки це забезпечує правильний баланс смаків і безпеку закуски. Експерименти з маринадом можливі, але не слід надто відходити від базового рецепту, щоб уникнути псування продукту або небажаних смакових результатів.