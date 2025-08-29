Мариновані огірки – це та закуска, яку обовʼязково треба заготувати великими запасами. Огірки на зиму готували ще наші предки, і зараз кожна господиня підтримує цю чудову традицію.
Цікаво Як аджика, тільки з огірків: як приготувати соус реліш — ідеальне доповнення мʼяса та риби
Рецепт маринованих огірків дуже простий у будь-якому виконанні. З маринадом можна експериментувати на свій смак, головне – не надто відходити від рецептури.
Новачки часто плутають огірки мариновані і огірки малосольні, але це дві різні закуски. Головна відмінність – час приготування: малосольні можна споживати вже через кілька днів, а мариновані можна відкривати лише через кілька тижнів.
Нумо готувати хрусткі мариновані огірки, які точно потішать вас цієї зими.
Як приготувати мариновані огірки?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– огірки;
маринад для огірків:
– 1 стебло кропу;
– 1 лавровий листок;
– 2 сантиметри кореня хріну;
– 2 сантиметри кореня петрушки;
– 4 зубчики часнику;
– 3 горошини духмяного перцю;
– дрібка коріандру;
– 0,5 чайної ложки зернистої гірчиці;
– 1 гвоздика;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Добре вимийте огірки та замочіть їх у холодній воді приблизно на годину. З обох боків обріжте кінчики.
- На дно підготовленої банки покладіть усю зелень і спеції за рецептом.
- Щільно укладіть огірки в банку.
- Додайте необхідну кількість солі, цукру та оцту.
- Залийте огірки киплячою водою й одразу накрийте кришкою.
- Стерилізуйте банки протягом 10 хвилин після закипання води.
- Потім герметично закатайте, переверніть догори дном, накрийте теплим рушником і залиште на 24 години.
Смачного!
Що ще приготувати на зиму?
- Кожній господині варто також зробити запас квашеної капусти.
- З цим рецептом вона виходить точно такою ж, як у бабусі.
- Вона ідеально доповнить картоплю та інші гарніри.