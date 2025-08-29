Маринованные огурцы – это та закуска, которую обязательно надо заготовить большими запасами. Огурцы на зиму готовили еще наши предки, и сейчас каждая хозяйка поддерживает эту замечательную традицию.
Рецепт маринованных огурцов очень прост в любом исполнении. С маринадом можно экспериментировать на свой вкус, главное – не слишком отходить от рецептуры.
Новички часто путают огурцы маринованные и огурцы малосольные, но это две разные закуски. Главное отличие – время приготовления: малосольные можно потреблять уже через несколько дней, а маринованные можно открывать лишь через несколько недель.
Давайте готовить хрустящие маринованные огурцы, которые точно порадуют вас этой зимой.
Как приготовить маринованные огурцы?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– огурцы;
маринад для огурцов:
– 1 стебель укропа;
– 1 лавровый лист;
– 2 сантиметра корня хрена;
– 2 сантиметра корня петрушки;
– 4 зубчика чеснока;
– 3 горошины душистого перца;
– щепотка кориандра;
– 0,5 чайной ложки зернистой горчицы;
– 1 гвоздика;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Хорошо вымойте огурцы и замочите их в холодной воде примерно на час. С обеих сторон обрежьте кончики.
- На дно подготовленной банки положите всю зелень и специи по рецепту.
- Плотно уложите огурцы в банку.
- Добавьте необходимое количество соли, сахара и уксуса.
- Залейте огурцы кипящей водой и сразу накройте крышкой.
- Стерилизуйте банки в течение 10 минут после закипания воды.
- Затем герметично закатайте, переверните вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте на 24 часа.
Приятного аппетита!
