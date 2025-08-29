Маринованные огурцы – это та закуска, которую обязательно надо заготовить большими запасами. Огурцы на зиму готовили еще наши предки, и сейчас каждая хозяйка поддерживает эту замечательную традицию.

Рецепт маринованных огурцов очень прост в любом исполнении. С маринадом можно экспериментировать на свой вкус, главное – не слишком отходить от рецептуры.

Новички часто путают огурцы маринованные и огурцы малосольные, но это две разные закуски. Главное отличие – время приготовления: малосольные можно потреблять уже через несколько дней, а маринованные можно открывать лишь через несколько недель.

Давайте готовить хрустящие маринованные огурцы, которые точно порадуют вас этой зимой.

Как приготовить маринованные огурцы?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:

– огурцы;

маринад для огурцов:

– 1 стебель укропа;

– 1 лавровый лист;

– 2 сантиметра корня хрена;

– 2 сантиметра корня петрушки;

– 4 зубчика чеснока;

– 3 горошины душистого перца;

– щепотка кориандра;

– 0,5 чайной ложки зернистой горчицы;

– 1 гвоздика;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки уксуса.



Приготовление:

Хорошо вымойте огурцы и замочите их в холодной воде примерно на час. С обеих сторон обрежьте кончики. На дно подготовленной банки положите всю зелень и специи по рецепту. Плотно уложите огурцы в банку. Добавьте необходимое количество соли, сахара и уксуса. Залейте огурцы кипящей водой и сразу накройте крышкой. Стерилизуйте банки в течение 10 минут после закипания воды. Затем герметично закатайте, переверните вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте на 24 часа.

Приятного аппетита!

