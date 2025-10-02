Ідеальний додаток для салатів: як швидко замаринувати рижики – вишуканість без зусиль
- Рижики можна швидко замаринувати, щоб додати їх до салатів для більш насиченого смаку.
- Для приготування, гриби зачищають від бруду, розрізають навпіл, варять 15 – 20 хвилин, а потім маринують.
Рижики – це ідеальне доповнення до безлічі страв, однак саме в салатах вони смакують найбільш колоритно. Залишається тільки смачно їх замаринувати!
Коли природа дарує безліч видів грибів – ними треба встигнути насолодитися. Особливо це стосується рижиків, які можуть стати ідеальним доповненням ваших страв на кожен день, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.
Як правильно варити рижики?
Скористаємося порадами порталу Cookfood:
1. Гриби зачищаємо від бруду та розрізаємо навпіл.
2. Наливаємо в каструлю воду і акуратно кладемо гриби.
3. Ретельно промиваємо гриби та замінюємо воду.
4. Варимо 15 – 20 хвилин після закипання.
Як замаринувати рижики?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм свіжих рижиків;
– 1,5 столової ложки солі;
– 1, 5 столової ложки цукру;
– 0,5 столової ложки оцту;
– 2 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
– 4 гвоздики.
Приготування:
- Очищені гриби відваріть у підсоленій воді, після чого відкиньте на друшляк.
- Поки рижики охолоджуються, займіться приготуванням маринаду та стерилізацією банок.
- Для маринаду налийте у емальовану каструлю одну – півтори склянки води й підігрійте.
- Коли рідина стане теплою, додайте сіль, цукор і оцет.
- Після закипання опустіть гриби у маринад, знову доведіть до кипіння, приберіть пінку й всипте решту спецій, окрім кропу.
- Варіть гриби у маринаді приблизно 30 хвилин.
- Потім розкладіть їх по банках, залийте розсолом так, щоб він повністю вкривав рижики, і щільно закрутіть кришки.
Смачного!
Як ще смачно приготувати гриби?
