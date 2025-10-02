Коли природа дарує безліч видів грибів – ними треба встигнути насолодитися. Особливо це стосується рижиків, які можуть стати ідеальним доповненням ваших страв на кожен день, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Як правильно варити рижики?

Скористаємося порадами порталу Cookfood:

1. Гриби зачищаємо від бруду та розрізаємо навпіл.
2. Наливаємо в каструлю воду і акуратно кладемо гриби.
3. Ретельно промиваємо гриби та замінюємо воду.
4. Варимо 15 – 20 хвилин після закипання.

Як замаринувати рижики?

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм свіжих рижиків;
– 1,5 столової ложки солі;
– 1, 5 столової ложки цукру;
– 0,5 столової ложки оцту;
– 2 лаврові листки;
– 10 горошин чорного перцю;
– 4 гвоздики.

Приготування:

  1. Очищені гриби відваріть у підсоленій воді, після чого відкиньте на друшляк.
  2. Поки рижики охолоджуються, займіться приготуванням маринаду та стерилізацією банок.
  3. Для маринаду налийте у емальовану каструлю одну – півтори склянки води й підігрійте.
  4. Коли рідина стане теплою, додайте сіль, цукор і оцет.
  5. Після закипання опустіть гриби у маринад, знову доведіть до кипіння, приберіть пінку й всипте решту спецій, окрім кропу.
  6. Варіть гриби у маринаді приблизно 30 хвилин.
  7. Потім розкладіть їх по банках, залийте розсолом так, щоб він повністю вкривав рижики, і щільно закрутіть кришки.

Смачного!

