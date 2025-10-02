Коли природа дарує безліч видів грибів – ними треба встигнути насолодитися. Особливо це стосується рижиків, які можуть стати ідеальним доповненням ваших страв на кожен день, розповідає 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Цікаво Не тільки збите яйце: чим можна змащувати випічку, щоб вона блистіла як на картинці

Як правильно варити рижики?



Скористаємося порадами порталу Cookfood:



1. Гриби зачищаємо від бруду та розрізаємо навпіл.

2. Наливаємо в каструлю воду і акуратно кладемо гриби.

3. Ретельно промиваємо гриби та замінюємо воду.

4. Варимо 15 – 20 хвилин після закипання.

Як замаринувати рижики?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свіжих рижиків;

– 1,5 столової ложки солі;

– 1, 5 столової ложки цукру;

– 0,5 столової ложки оцту;

– 2 лаврові листки;

– 10 горошин чорного перцю;

– 4 гвоздики.

Приготування:

Очищені гриби відваріть у підсоленій воді, після чого відкиньте на друшляк. Поки рижики охолоджуються, займіться приготуванням маринаду та стерилізацією банок. Для маринаду налийте у емальовану каструлю одну – півтори склянки води й підігрійте. Коли рідина стане теплою, додайте сіль, цукор і оцет. Після закипання опустіть гриби у маринад, знову доведіть до кипіння, приберіть пінку й всипте решту спецій, окрім кропу. Варіть гриби у маринаді приблизно 30 хвилин. Потім розкладіть їх по банках, залийте розсолом так, щоб він повністю вкривав рижики, і щільно закрутіть кришки.

Смачного!

Як ще смачно приготувати гриби?