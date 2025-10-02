Когда природа дарит множество видов грибов – ими надо успеть насладиться. Особенно это касается рыжиков, которые могут стать идеальным дополнением ваших блюд на каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.
Как правильно варить рыжики?
Воспользуемся советами портала Cookfood:
1. Грибы зачищаем от грязи и разрезаем пополам.
2. Наливаем в кастрюлю воду и аккуратно кладем грибы.
3. Тщательно промываем грибы и заменяем воду.
4. Варим 15 – 20 минут после закипания.
Как замариновать рыжики?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свежих рыжиков;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 1, 5 столовой ложки сахара;
– 0,5 столовой ложки уксуса;
– 2 лавровых листа;
– 10 горошин черного перца;
– 4 гвоздики.
Приготовление:
- Очищенные грибы отварите в подсоленной воде, после чего откиньте на дуршлаг.
- Пока рыжики охлаждаются, займитесь приготовлением маринада и стерилизацией банок.
- Для маринада налейте в эмалированную кастрюлю одну – полтора стакана воды и подогрейте.
- Когда жидкость станет теплой, добавьте соль, сахар и уксус.
- После закипания опустите грибы в маринад, снова доведите до кипения, уберите пенку и всыпьте остальные специи, кроме укропа.
- Варите грибы в маринаде примерно 30 минут.
- Затем разложите их по банкам, залейте рассолом так, чтобы он полностью покрывал рыжики, и плотно закрутите крышки.
Приятного аппетита!
