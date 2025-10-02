Когда природа дарит множество видов грибов – ими надо успеть насладиться. Особенно это касается рыжиков, которые могут стать идеальным дополнением ваших блюд на каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Cookpad.

Интересно Не только взбитое яйцо: чем можно смазывать выпечку, чтобы она блестела как на картинке

Как правильно варить рыжики?



Воспользуемся советами портала Cookfood:



1. Грибы зачищаем от грязи и разрезаем пополам.

2. Наливаем в кастрюлю воду и аккуратно кладем грибы.

3. Тщательно промываем грибы и заменяем воду.

4. Варим 15 – 20 минут после закипания.

Как замариновать рыжики?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свежих рыжиков;

– 1,5 столовой ложки соли;

– 1, 5 столовой ложки сахара;

– 0,5 столовой ложки уксуса;

– 2 лавровых листа;

– 10 горошин черного перца;

– 4 гвоздики.

Приготовление:

Очищенные грибы отварите в подсоленной воде, после чего откиньте на дуршлаг. Пока рыжики охлаждаются, займитесь приготовлением маринада и стерилизацией банок. Для маринада налейте в эмалированную кастрюлю одну – полтора стакана воды и подогрейте. Когда жидкость станет теплой, добавьте соль, сахар и уксус. После закипания опустите грибы в маринад, снова доведите до кипения, уберите пенку и всыпьте остальные специи, кроме укропа. Варите грибы в маринаде примерно 30 минут. Затем разложите их по банкам, залейте рассолом так, чтобы он полностью покрывал рыжики, и плотно закрутите крышки.

Приятного аппетита!

Как еще вкусно приготовить грибы?