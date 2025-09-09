9 вересня, 19:52
Навіть зі святкового столу вони зникають першими: як смачно замаринувати перець
Основні тези
- Маринований перець є однією з найпопулярніших зимових закусок.
- З цим рецептом ви закриєте його в банку за 15 хвилин.
Маринований перець – одна з найпопулярніших закусок зими. Це й не дивно, адже він смакує краще, аніж свіжий!
Маринований перець буде доречним у будь-якій життєвій ситуації. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – його точно не доведеться ставити назад у холодильник, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Зверніть увагу!
Обовʼязково добре вимийте овочі – це найчастіша помилка, яка призводить до псування консервації.
Як замаринувати перець на зиму?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– 1 кілограм болгарського перцю;
– по 2 столові ложки цукру та оцту;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів олії;
– 400 мілілітрів води.
Приготування:
- Перець очистіть від насіння та розріжте на шматочки. Часник подрібніть.
- У каструлю викладіть підготовлений перець, влийте воду, додайте подрібнений часник, цукор і сіль.
- Коли маринад закипить, варіть близько п’яти хвилин. Потім влийте олію та оцет і тримайте на вогні ще кілька хвилин.
- Гарячі перці одразу розкладіть у простерилізовані банки, накрийте стерильними кришками та щільно закрутіть.
- Банки укутайте пледом чи ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігати мариновані перці варто у прохолодному темному місці.
Смачного!
