9 вересня, 19:52
2

Навіть зі святкового столу вони зникають першими: як смачно замаринувати перець

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Маринований перець є однією з найпопулярніших зимових закусок.
  • З цим рецептом ви закриєте його в банку за 15 хвилин.

Маринований перець – одна з найпопулярніших закусок зими. Це й не дивно, адже він смакує краще, аніж свіжий!

Маринований перець буде доречним у будь-якій життєвій ситуації. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – його точно не доведеться ставити назад у холодильник, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad

Цікаво Без грама червоної ікри, а на смак – ідентична: бюджетна й вишукана намазка на хліб

Зверніть увагу! 

Обовʼязково добре вимийте овочі – це найчастіша помилка, яка призводить до псування консервації. 

Як замаринувати перець на зиму? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти
– 1 кілограм болгарського перцю;
– по 2 столові ложки цукру та оцту;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів олії;
– 400 мілілітрів води. 

Приготування

  1. Перець очистіть від насіння та розріжте на шматочки. Часник подрібніть.
  2. У каструлю викладіть підготовлений перець, влийте воду, додайте подрібнений часник, цукор і сіль.
  3. Коли маринад закипить, варіть близько п’яти хвилин. Потім влийте олію та оцет і тримайте на вогні ще кілька хвилин.
  4. Гарячі перці одразу розкладіть у простерилізовані банки, накрийте стерильними кришками та щільно закрутіть.
  5. Банки укутайте пледом чи ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігати мариновані перці варто у прохолодному темному місці.

Смачного!

