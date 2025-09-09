Сливовий соус чудово збалансує будь-яке мʼясо: свинина та курятина смакують з ним просто неперевершено. А головне – ви можете зберегти його на тривалий час без грама консервантів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Цікаво Підкорює з ложки навіть гурманів: святковий "Столичний" салат з елементарних інгредієнтів
Історична довідка
Цей соус готували ще з давніх-давен. Вважається, що цей рецепт прийшов з Кавказу, де знаменитий ткемалі готували з аличі.
Як приготувати сливовий соус до мʼяса?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів стиглих слив;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– пів чайної ложки меленої гвоздики;
– пів чайної ложки меленого імбиру;
– дрібка червоного перцю, сіль і чорний перець до смаку.
Приготування:
- Сливи добре промийте, розріжте навпіл і вийміть кісточки, після чого м’якоть подрібніть на невеликі шматочки.
- У каструлі чи глибокій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додайте нарізану цибулю й обсмажуйте кілька хвилин, поки вона не стане м’якою та прозорою. Потім додайте часник і готуйте ще приблизно хвилину.
- Викладіть у посуд підготовлені сливи, перемішайте й тушкуйте 5 – 7 хвилин, доки вони не пустять сік.
- Додайте цукор, оцет, спеції. Все ретельно перемішайте й варіть на слабкому вогні ще кілька хвилин, поки соус не стане густішим.
- Наприкінці приправте сіллю та чорним перцем. Зніміть з плити, остудіть і подрібніть до однорідної консистенції.
Смачного!
Чи завжди потрібно маринувати мʼясо?
- Маринад додасть мʼясу смаку, але якщо ви подаєте його з соусом – то робити це можна не завжди.
- Наприклад, курочку можна приготувати таким чином, що вона точно залишиться соковитою.