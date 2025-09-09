Сливовый соус прекрасно сбалансирует любое мясо: свинина и курятина сочетаются с ним просто великолепно. А главное – вы можете сохранить его на длительное время без грамма консервантов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Историческая справка

Этот соус готовили еще с давних времен. Считается, что этот рецепт пришел с Кавказа, где знаменитый ткемали готовили из алычи.

Как приготовить сливовый соус к мясу?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов спелых слив;

– 1 лук;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– пол чайной ложки молотой гвоздики;

– пол чайной ложки молотого имбиря;

– щепотка красного перца, соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Сливы хорошо промойте, разрежьте пополам и выньте косточки, после чего мякоть измельчите на небольшие кусочки. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте несколько минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Затем добавьте чеснок и готовьте еще примерно минуту. Выложите в посуду подготовленные сливы, перемешайте и тушите 5 – 7 минут, пока они не пустят сок. Добавьте сахар, уксус, специи. Все тщательно перемешайте и варите на слабом огне еще несколько минут, пока соус не станет гуще. В конце приправьте солью и черным перцем. Снимите с плиты, остудите и измельчите до однородной консистенции.

Приятного аппетита!

