9 сентября, 19:53
2

Даже с праздничного стола они исчезают первыми: как вкусно замариновать перец

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маринованный перец является одной из самых популярных зимних закусок.
  • С этим рецептом вы закроете его в банке за 15 минут.

Маринованный перец – одна из самых популярных закусок зимы. Это и неудивительно, ведь он на вкус лучше, чем свежий!

Маринованный перец будет уместным в любой жизненной ситуации. Быстрый перекус, семейная трапеза или праздничное застолье – его точно не придется ставить обратно в холодильник, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Интересно Без грамма красной икры, а на вкус – идентична: бюджетная и изысканная намазка на хлеб

Обратите внимание! 

Обязательно хорошо вымойте овощи – это самая частая ошибка, которая приводит к порче консервации.

Как замариновать перец на зиму?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты
– 1 килограмм болгарского перца;
– по 2 столовые ложки сахара и уксуса;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров масла;
– 400 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Перец очистите от семян и разрежьте на кусочки. Чеснок измельчите чеснок измельчите.
  2. В кастрюлю выложите подготовленный перец, влейте воду, добавьте измельченный чеснок, сахар и соль.
  3. Когда маринад закипит, варите около пяти минут. Затем влейте масло и уксус и держите на огне еще несколько минут.
  4. Горячие перцы сразу разложите в простерилизованные банки, накройте стерильными крышками и плотно закрутите.
  5. Банки укутайте пледом или одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить маринованные перцы стоит в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

