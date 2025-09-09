Маринованный перец будет уместным в любой жизненной ситуации. Быстрый перекус, семейная трапеза или праздничное застолье – его точно не придется ставить обратно в холодильник, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Обратите внимание!



Обязательно хорошо вымойте овощи – это самая частая ошибка, которая приводит к порче консервации.

Как замариновать перец на зиму?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:

– 1 килограмм болгарского перца;

– по 2 столовые ложки сахара и уксуса;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров масла;

– 400 миллилитров воды.

Приготовление:

Перец очистите от семян и разрежьте на кусочки. Чеснок измельчите чеснок измельчите. В кастрюлю выложите подготовленный перец, влейте воду, добавьте измельченный чеснок, сахар и соль. Когда маринад закипит, варите около пяти минут. Затем влейте масло и уксус и держите на огне еще несколько минут. Горячие перцы сразу разложите в простерилизованные банки, накройте стерильными крышками и плотно закрутите. Банки укутайте пледом или одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить маринованные перцы стоит в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

