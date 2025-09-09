Маринованный перец будет уместным в любой жизненной ситуации. Быстрый перекус, семейная трапеза или праздничное застолье – его точно не придется ставить обратно в холодильник, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Обратите внимание!
Обязательно хорошо вымойте овощи – это самая частая ошибка, которая приводит к порче консервации.
Как замариновать перец на зиму?
- Время: 15 минут
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– 1 килограмм болгарского перца;
– по 2 столовые ложки сахара и уксуса;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров масла;
– 400 миллилитров воды.
Приготовление:
- Перец очистите от семян и разрежьте на кусочки. Чеснок измельчите чеснок измельчите.
- В кастрюлю выложите подготовленный перец, влейте воду, добавьте измельченный чеснок, сахар и соль.
- Когда маринад закипит, варите около пяти минут. Затем влейте масло и уксус и держите на огне еще несколько минут.
- Горячие перцы сразу разложите в простерилизованные банки, накройте стерильными крышками и плотно закрутите.
- Банки укутайте пледом или одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить маринованные перцы стоит в прохладном темном месте.
Приятного аппетита!
