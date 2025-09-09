Маринований перець буде доречним у будь-якій життєвій ситуації. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – його точно не доведеться ставити назад у холодильник, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Зверніть увагу!

Обовʼязково добре вимийте овочі – це найчастіша помилка, яка призводить до псування консервації.

Як замаринувати перець на зиму?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:
– 1 кілограм болгарського перцю;
– по 2 столові ложки цукру та оцту;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів олії;
– 400 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Перець очистіть від насіння та розріжте на шматочки. Часник подрібніть.
  2. У каструлю викладіть підготовлений перець, влийте воду, додайте подрібнений часник, цукор і сіль.
  3. Коли маринад закипить, варіть близько п’яти хвилин. Потім влийте олію та оцет і тримайте на вогні ще кілька хвилин.
  4. Гарячі перці одразу розкладіть у простерилізовані банки, накрийте стерильними кришками та щільно закрутіть.
  5. Банки укутайте пледом чи ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігати мариновані перці варто у прохолодному темному місці.

Смачного!

