Маринований перець буде доречним у будь-якій життєвій ситуації. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – його точно не доведеться ставити назад у холодильник, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Обовʼязково добре вимийте овочі – це найчастіша помилка, яка призводить до псування консервації.

Як замаринувати перець на зиму?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– 1 кілограм болгарського перцю;

– по 2 столові ложки цукру та оцту;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів олії;

– 400 мілілітрів води.

Приготування:

Перець очистіть від насіння та розріжте на шматочки. Часник подрібніть. У каструлю викладіть підготовлений перець, влийте воду, додайте подрібнений часник, цукор і сіль. Коли маринад закипить, варіть близько п’яти хвилин. Потім влийте олію та оцет і тримайте на вогні ще кілька хвилин. Гарячі перці одразу розкладіть у простерилізовані банки, накрийте стерильними кришками та щільно закрутіть. Банки укутайте пледом чи ковдрою й залиште до повного охолодження. Зберігати мариновані перці варто у прохолодному темному місці.

Смачного!

