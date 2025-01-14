Потужний конкурент оладкам: марокканські млинці, які відомі на весь світ
Особливість цих млинців – у безлічі характерних дірочок. Так в них потрапляє більше начинки, тож смак стає вкрай насиченим.
Для того, щоб насолодитися оригінальною стравою, найкраще подавати їх з масляно-медовою поливкою. 24 Канал пропонує провести цей кулінарний експеримент за рецептом Prosto Way.
Цікаво Для чого в тісто додають оцет: прості секрети для вдалої випічки
Рецепт марокканської випічки
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів манної крупи;
– 1 чайна ложка дріжджів;
– 1 – 2 столові ложки цукру;
– 550 мілілітрів теплої води;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка оцту.
Приготування:
Змішайте всі інгредієнти з рецепта в однорідну масу. Для зручності використовуйте міксер або блендер.
Залиште суміш на 15 хвилин, щоб манка встигла набухнути. Після цього додайте розпушувач і оцет, ретельно перемішайте.
Смажте млинці на сухій сковороді без використання олії чи масла. Пам'ятайте, що млинець смажиться лише з одного боку, його не потрібно перевертати.
Марокканські млинці традиційно подають із соусом. Для цього розтопіть по 50 грамів вершкового масла та меду, добре перемішайте. Полийте млинці цим соусом перед подачею.
Смачного!
Його обожнюють за ніжність: рецепт пляцка "Гуцулка".