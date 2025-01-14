Для того, щоб насолодитися оригінальною стравою, найкраще подавати їх з масляно-медовою поливкою. 24 Канал пропонує провести цей кулінарний експеримент за рецептом Prosto Way.

Цікаво Для чого в тісто додають оцет: прості секрети для вдалої випічки

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів манної крупи;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– 1 – 2 столові ложки цукру;

– 550 мілілітрів теплої води;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка оцту.

Приготування:

Змішайте всі інгредієнти з рецепта в однорідну масу. Для зручності використовуйте міксер або блендер.

Залиште суміш на 15 хвилин, щоб манка встигла набухнути. Після цього додайте розпушувач і оцет, ретельно перемішайте.

Смажте млинці на сухій сковороді без використання олії чи масла. Пам'ятайте, що млинець смажиться лише з одного боку, його не потрібно перевертати.