Для того, чтобы насладиться оригинальным блюдом, лучше всего подавать их с масляно-медовой поливкой. 24 Канал предлагает провести этот кулинарный эксперимент по рецепту Prosto Way.

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Рецепт марокканской выпечки

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов манной крупы;
– 1 чайная ложка дрожжей;
– 1 – 2 столовые ложки сахара;
– 550 миллилитров теплой воды;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка уксуса.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты из рецепта в однородную массу. Для удобства используйте миксер или блендер.

  2. Оставьте смесь на 15 минут, чтобы манка успела набухнуть. После этого добавьте разрыхлитель и уксус, тщательно перемешайте.

  3. Жарьте блины на сухой сковороде без использования масла или масла. Помните, что блинчик жарится только с одной стороны, его не нужно переворачивать.

  4. Марокканские блины традиционно подают с соусом. Для этого растопите по 50 граммов сливочного масла и меда, хорошо перемешайте. Полейте блины этим соусом перед подачей.

Приятного аппетита!

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