Для того, чтобы насладиться оригинальным блюдом, лучше всего подавать их с масляно-медовой поливкой. 24 Канал предлагает провести этот кулинарный эксперимент по рецепту Prosto Way.

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Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов манной крупы;

– 1 чайная ложка дрожжей;

– 1 – 2 столовые ложки сахара;

– 550 миллилитров теплой воды;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка уксуса.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты из рецепта в однородную массу. Для удобства используйте миксер или блендер.

Оставьте смесь на 15 минут, чтобы манка успела набухнуть. После этого добавьте разрыхлитель и уксус, тщательно перемешайте.

Жарьте блины на сухой сковороде без использования масла или масла. Помните, что блинчик жарится только с одной стороны, его не нужно переворачивать.