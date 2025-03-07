Смачне меню на 8 березня: 5 оригінальних рецептів для святкового столу

8 березня – день, коли жінки приймають вітання та збираються разом, щоб відзначити це свято. Звісно, можна влаштувати вечерю в ресторані, але для тих, хто вирішив зібратися вдома, святкове меню має містити закуску, салат, основну страву та десерт.

Саме таку смачну добірку оригінальних рецептів на 8 березня підготував для вас 24 Канал. Кожен з них обіцяє задовольнити навіть найвибагливіших. Читайте також Кохана оцінить: 3 салати, які ідеально підійдуть для святкування 8 березня Меню на 8 березня Закуска з листкового тіста Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 500 грамів листкового тіста;

– 250 – 300 грамів ковбаси;

– 180 грамів сиру моцарела;

– зелень;

– яйце для змащення. Приготування: Листкове тісто розморозьте і злегка розкачайте.

Сир і ковбасу натріть на крупній тертці, посипте тісто.

Зелень дрібно наріжте і відправте на інші інгредієнти.

Згорніть тісто рулетом і розріжте гострим ножем. Змастіть закуску збитим яйцем і випікайте за температури 180 градусів 25 хвилин на деко, застеленому пергаментом. Смачного! Салат з буряком, фетою та руколою Час: 5 хвилин (без варіння буряка)

5 хвилин (без варіння буряка) Порції: 2 Інгредієнти:

– 1 буряк відварений або запечений;

– 1/2 апельсину;

– рукола;

– 40 грамів фети;

– 1 столова ложка горіхів;

– 1 чайна ложка насіння кунжуту;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль, перець – до смаку. Приготування: Відварений буряк та апельсин наріжте кубиками.

Додайте руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.

Присипте насінням і додайте лимонний сік та оливкову олію.

Перемішайте та подавайте до столу. Смачного! Паста "Карбонара" на основну страву Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 200 грамів спагеті твердих сортів;

– 3 яєчні жовтки;

– 30 грамів пармезану;

– 120 грамів панчетта/підчеревок;

– оливкова олія;

– петрушка;

– сіль, перець – до смаку. Приготування: У підсоленій киплячій воді зваріть спагеті – приблизно 8 хвилин.

Відділіть жовтки від білка.

Сало або панчетту наріжте й обсмажте до хрустких шкварок.

Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 100 мілілітрів відвару з пасти. Перемішайте.

Викладіть пасту на теплу пательню, додайте соус з жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.

Пасту викладіть в тарілку, зверху посипте шкварками, натріть 10 грамів пармезану і посипте зеленню – петрушка або базилік. Buon Appetito! "Лінивий Наполеон" на десерт Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 8 – 10 Інгредієнти:

– 1 кілограм тіста листкового бездріжджового;

– 200 грамів вершкового масла;

– 380 грамів згущеного молока;

– 1 столова ложка ванільного цукру. Приготування: Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто.

Наріжте його на невеликі квадратики, покладіть на деко, застелене пергаментним папером, та випікайте при 200 градусах 15 хвилин.

Після цього остудіть тісто та з листкових квадратиків зніміть верхівки. Перемніть їх руками.

Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером до білої маси, влийте невеликими порціями згущене молоко, продовжуючи збивати, додайте ванільний цукор. Збивайте ще 10 – 15 хвилин до отримання пухкої однорідної маси.

До миски викладіть накришене тісто, з'єднайте їх із кремом і перемішайте.

Викладіть масу до роз'ємної форми, яка застелена харчовою плівкою, розрівняйте верх лопаткою та закрийте харчовою плівкою. Покладіть до холодильника на 3 години, але краще на ніч.

Тоді викладіть торт на блюдо, зніміть роз'ємну форму та посипте подрібненими верхівками квадратиків. Також можете прикрасити горіхами. Смачного! Напій – алкогольний коктейль "Космополітен" Час: 2 хвилини

2 хвилини Порції: 1 Інгредієнти:

– 40 мілілітрів цитрусової горілки;

– 15 мілілітрів лікеру;

– 30 мілілітрів журавлинного соку;

– 15 мілілітрів соку лайма;

– лід, кубики – на смак. Приготування: Шейкер наповніть льодом. Додайте решту інгредієнтів і добре струсіть.

Перелийте у великий коктейльний келих і прикрасьте шматочком лайма. Готово! Теж цікаво: прості десерти на 8 березня.