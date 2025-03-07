Именно такую вкусную подборку оригинальных рецептов на 8 марта подготовил для вас 24 Канал. Каждый из них обещает удовлетворить даже самых требовательных.

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Меню на 8 марта

  1. Закуска из слоеного теста
  • Время: 35 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 500 граммов слоеного теста;
– 250 – 300 граммов колбасы;
– 180 граммов сыра моцарелла;
– зелень;
– яйцо для смазки.

Приготовление:

  1. Слоеное тесто разморозьте и слегка раскатайте.
  2. Сыр и колбасу натрите на крупной терке, посыпьте тесто.
  3. Зелень мелко нарежьте и отправьте на остальные ингредиенты.
  4. Сверните тесто рулетом и разрежьте острым ножом. Смажьте закуску взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180 градусов 25 минут на противне, застеленном пергаментом.

Приятного аппетита!

  1. Салат со свёклой, фетой и рукколой
  • Время: 5 минут (без варки свеклы)
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 1 свёкла отварная или запеченная;
– 1/2 апельсина;
– руккола;
– 40 граммов феты;
– 1 столовая ложка орехов;
– 1 чайная ложка семян кунжута;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. Отваренную свёклу и апельсин нарежьте кубиками.
  2. Добавьте руколу, кубики феты и измельченные орехи.
  3. Присыпьте семенами и добавьте лимонный сок и оливковое масло.
  4. Перемешайте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

  1. Паста "Карбонара" на основное блюдо
  • Время: 25 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов спагетти твердых сортов;
– 3 яичных желтка;
– 30 граммов пармезана;
– 120 граммов панчетта/подчеревок;
– оливковое масло;
– петрушка;
– соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

  1. В подсоленной кипящей воде сварите спагетти – примерно 8 минут.
  2. Отделите желтки от белка.
  3. Сало или панчетту нарежьте и обжарьте до хрустящих шкварок.
  4. Добавьте к желткам 1 столовую ложку вытопленного жира, оливковое масло, 20 граммов пармезана и 100 миллилитров отвара из пасты. Перемешайте.
  5. Выложите пасту на теплую сковороду, добавьте соус из желтков и перемешайте. Соус должен немного загустеть.
  6. Пасту выложите в тарелку, сверху посыпьте шкварками, натрите 10 граммов пармезана и посыпьте зеленью – петрушка или базилик.

Buon Appetito!

  1. "Ленивый Наполеон" на десерт
  • Время: 45 минут
  • Порции: 8 – 10

Ингредиенты:
– 1 килограмм теста слоеного бездрожжевого;
– 200 граммов сливочного масла;
– 380 граммов сгущенного молока;
– 1 столовая ложка ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На рабочую поверхность, немного присыпанную мукой, выложите тесто.
  2. Нарежьте его на небольшие квадратики, положите на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выпекайте при 200 градусах 15 минут.
  3. После этого остудите тесто и со слоеных квадратиков снимите верхушки. Перемните их руками.
  4. Сливочное масло комнатной температуры взбейте миксером до белой массы, влейте небольшими порциями сгущенное молоко, продолжая взбивать, добавьте ванильный сахар. Взбивайте еще 10 – 15 минут до получения рыхлой однородной массы.
  5. В миску выложите накрошенное тесто, соедините их с кремом и перемешайте.
  6. Выложите массу в разъемную форму, которая застелена пищевой пленкой, разровняйте верх лопаткой и закройте пищевой пленкой. Положите в холодильник на 3 часа, но лучше на ночь.
  7. Тогда выложите торт на блюдо, снимите разъемную форму и посыпьте измельченными верхушками квадратиков. Также можете украсить орехами.

Приятного аппетита!

  1. Напиток – алкогольный коктейль "Космополитен"
  • Время: 2 минуты
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 40 миллилитров цитрусовой водки;
– 15 миллилитров ликера;
– 30 миллилитров клюквенного сока;
– 15 миллилитров сока лайма;
– лед, кубики – по вкусу.

Приготовление:

  1. Шейкер наполните льдом. Добавьте остальные ингредиенты и хорошо встряхните.
  2. Перелейте в большой коктейльный бокал и украсьте кусочком лайма.

Готово!

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