Саме таку смачну добірку оригінальних рецептів на 8 березня підготував для вас 24 Канал. Кожен з них обіцяє задовольнити навіть найвибагливіших.
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Меню на 8 березня
- Закуска з листкового тіста
- Час: 35 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста;
– 250 – 300 грамів ковбаси;
– 180 грамів сиру моцарела;
– зелень;
– яйце для змащення.
Приготування:
- Листкове тісто розморозьте і злегка розкачайте.
- Сир і ковбасу натріть на крупній тертці, посипте тісто.
- Зелень дрібно наріжте і відправте на інші інгредієнти.
- Згорніть тісто рулетом і розріжте гострим ножем. Змастіть закуску збитим яйцем і випікайте за температури 180 градусів 25 хвилин на деко, застеленому пергаментом.
Смачного!
- Салат з буряком, фетою та руколою
- Час: 5 хвилин (без варіння буряка)
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 1 буряк відварений або запечений;
– 1/2 апельсину;
– рукола;
– 40 грамів фети;
– 1 столова ложка горіхів;
– 1 чайна ложка насіння кунжуту;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- Відварений буряк та апельсин наріжте кубиками.
- Додайте руколу, кубики фети й подрібнені горіхи.
- Присипте насінням і додайте лимонний сік та оливкову олію.
- Перемішайте та подавайте до столу.
Смачного!
- Паста "Карбонара" на основну страву
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів спагеті твердих сортів;
– 3 яєчні жовтки;
– 30 грамів пармезану;
– 120 грамів панчетта/підчеревок;
– оливкова олія;
– петрушка;
– сіль, перець – до смаку.
Приготування:
- У підсоленій киплячій воді зваріть спагеті – приблизно 8 хвилин.
- Відділіть жовтки від білка.
- Сало або панчетту наріжте й обсмажте до хрустких шкварок.
- Додайте до жовтків 1 столову ложку витопленого жиру, оливкову олію, 20 грамів пармезану і 100 мілілітрів відвару з пасти. Перемішайте.
- Викладіть пасту на теплу пательню, додайте соус з жовтків та перемішайте. Соус повинен трішки загуститись.
- Пасту викладіть в тарілку, зверху посипте шкварками, натріть 10 грамів пармезану і посипте зеленню – петрушка або базилік.
Buon Appetito!
- "Лінивий Наполеон" на десерт
- Час: 45 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 1 кілограм тіста листкового бездріжджового;
– 200 грамів вершкового масла;
– 380 грамів згущеного молока;
– 1 столова ложка ванільного цукру.
Приготування:
- Листкове тісто розморозьте за кімнатної температури. На робочу поверхню, трохи присипану борошном, викладіть тісто.
- Наріжте його на невеликі квадратики, покладіть на деко, застелене пергаментним папером, та випікайте при 200 градусах 15 хвилин.
- Після цього остудіть тісто та з листкових квадратиків зніміть верхівки. Перемніть їх руками.
- Вершкове масло кімнатної температури збийте міксером до білої маси, влийте невеликими порціями згущене молоко, продовжуючи збивати, додайте ванільний цукор. Збивайте ще 10 – 15 хвилин до отримання пухкої однорідної маси.
- До миски викладіть накришене тісто, з'єднайте їх із кремом і перемішайте.
- Викладіть масу до роз'ємної форми, яка застелена харчовою плівкою, розрівняйте верх лопаткою та закрийте харчовою плівкою. Покладіть до холодильника на 3 години, але краще на ніч.
- Тоді викладіть торт на блюдо, зніміть роз'ємну форму та посипте подрібненими верхівками квадратиків. Також можете прикрасити горіхами.
Смачного!
- Напій – алкогольний коктейль "Космополітен"
- Час: 2 хвилини
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 40 мілілітрів цитрусової горілки;
– 15 мілілітрів лікеру;
– 30 мілілітрів журавлинного соку;
– 15 мілілітрів соку лайма;
– лід, кубики – на смак.
Приготування:
- Шейкер наповніть льодом. Додайте решту інгредієнтів і добре струсіть.
- Перелийте у великий коктейльний келих і прикрасьте шматочком лайма.
Готово!
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