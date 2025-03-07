8 березня – день, коли жінки приймають вітання та збираються разом, щоб відзначити це свято. Звісно, можна влаштувати вечерю в ресторані, але для тих, хто вирішив зібратися вдома, святкове меню має містити закуску, салат, основну страву та десерт.