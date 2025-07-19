Під бокс – те, що треба: готуємо найсмачніші мінібургери, що доповнять будь-який стіл

Жоден перегляд боксу не вважається повноцінним без смачної їжі. Однак для тих, хто хоче уникнути тривалого процесу приготування їжі для великої компанії, закуски стають ідеальним рішенням. Наприклад, мінібургери.

Ці канапе прикрасять стіл, за яким сьогодні зберуться родичі та друзі, щоб підтримати українського чемпіона Олександра Усика. Як пригодувати вдома мінібургери, розповідає 24 Канал з посиланням на Kuhari.

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Як приготувати мінібургери?

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 180 мілілітрів теплої води;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1/2 яйця;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 300 грамів фаршу;

– 150 грамів плавленого сира;

– 4 – 5 томатів черрі;

– 5 – 6 листочків салату;

– 2 столові ложки соусу.

Приготування:

Для тіста дріжджі розведіть у теплій воді. Яйце збийте міксером і розділіть його на дві частини. В одну половину яйця додайте вершкове масло, дріжджі й збийте міксером.

Потім просійте борошно з сіллю і замісіть еластичне тісто. Перекладіть його в змащену олією миску і накрийте харчовою плівкою. Залиште в теплому місці на 1 годину.

Потім сформуйте з тіста невеликі кружечки та викладіть їх на застелений пергаментним папером деко. Накрийте його рушником і залиште ще на пів години. Посипте булочки кунжутом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12 – 15 хвилин.

Для начинки в фарш додайте спеції й сіль на смак і сформуйте з нього кружечки трохи більше діаметром, ніж булочки.

Наріжте черрі на невеликі колечка, а плавлений сир – на квадратики.

Фарш обсмажте на олії з обох сторін. Булочки розріжте на дві частини, змастіть їх соусом, додайте листя салату, котлетки, помідори й сир.

Накрийте бургери другою половиною булочки й проткніть їх зубочистками, щоб закріпити.

Смачного!

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