Эти канапе украсят стол, за которым сегодня соберутся родственники и друзья, чтобы поддержать украинского чемпиона Александра Усика. Как приготовить дома мини-бургеры, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kuhari.
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Как приготовить мини-бургеры?
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов муки;
– 180 миллилитров теплой воды;
– 1 чайная ложка дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 1/2 яйца;
– 1 столовая ложка кунжута;
– 300 граммов фарша;
– 150 граммов плавленого сыра;
– 4 – 5 томатов черри;
– 5 – 6 листочков салата;
– 2 столовые ложки соуса.
Приготовление:
- Для теста дрожжи разведите в теплой воде. Яйцо взбейте миксером и разделите его на две части. В одну половину яйца добавьте сливочное масло, дрожжи и взбейте миксером.
- Затем просейте муку с солью и замесите эластичное тесто. Переложите его в смазанную маслом миску и накройте пищевой пленкой. Оставьте в теплом месте на 1 час.
- Затем сформируйте из теста небольшие кружочки и выложите их на застеленный пергаментной бумагой противень. Накройте его полотенцем и оставьте еще на полчаса. Посыпьте булочки кунжутом и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 12 – 15 минут.
- Для начинки в фарш добавьте специи и соль по вкусу и сформируйте из него кружочки чуть больше диаметром, чем булочки.
- Нарежьте черри на небольшие колечки, а плавленый сыр – на квадратики.
- Фарш обжарьте на растительном масле с обеих сторон. Булочки разрежьте на две части, смажьте их соусом, добавьте листья салата, котлетки, помидоры и сыр.
- Накройте бургеры второй половиной булочки и проткните их зубочистками, чтобы закрепить.
Приятного аппетита!
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