Ці канапе прикрасять стіл, за яким сьогодні зберуться родичі та друзі, щоб підтримати українського чемпіона Олександра Усика. Як пригодувати вдома мінібургери, розповідає 24 Канал з посиланням на Kuhari.

Читайте також День хот-дога: 4 найкращі рецепти страв для літнього пікніка

Як приготувати мінібургери?

Час: 2 години

2 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 180 мілілітрів теплої води;

– 1 чайна ложка дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1/2 яйця;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 300 грамів фаршу;

– 150 грамів плавленого сира;

– 4 – 5 томатів черрі;

– 5 – 6 листочків салату;

– 2 столові ложки соусу.

Приготування:

Для тіста дріжджі розведіть у теплій воді. Яйце збийте міксером і розділіть його на дві частини. В одну половину яйця додайте вершкове масло, дріжджі й збийте міксером.

Потім просійте борошно з сіллю і замісіть еластичне тісто. Перекладіть його в змащену олією миску і накрийте харчовою плівкою. Залиште в теплому місці на 1 годину.

Потім сформуйте з тіста невеликі кружечки та викладіть їх на застелений пергаментним папером деко. Накрийте його рушником і залиште ще на пів години. Посипте булочки кунжутом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12 – 15 хвилин.

Для начинки в фарш додайте спеції й сіль на смак і сформуйте з нього кружечки трохи більше діаметром, ніж булочки.

Наріжте черрі на невеликі колечка, а плавлений сир – на квадратики.

Фарш обсмажте на олії з обох сторін. Булочки розріжте на дві частини, змастіть їх соусом, додайте листя салату, котлетки, помідори й сир.

Накрийте бургери другою половиною булочки й проткніть їх зубочистками, щоб закріпити.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці сирні палички з цибулею.