Ці канапе прикрасять стіл, за яким сьогодні зберуться родичі та друзі, щоб підтримати українського чемпіона Олександра Усика. Як пригодувати вдома мінібургери, розповідає 24 Канал з посиланням на Kuhari.
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Як приготувати мінібургери?
- Час: 2 години
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів борошна;
– 180 мілілітрів теплої води;
– 1 чайна ложка дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 1/2 яйця;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 300 грамів фаршу;
– 150 грамів плавленого сира;
– 4 – 5 томатів черрі;
– 5 – 6 листочків салату;
– 2 столові ложки соусу.
Приготування:
- Для тіста дріжджі розведіть у теплій воді. Яйце збийте міксером і розділіть його на дві частини. В одну половину яйця додайте вершкове масло, дріжджі й збийте міксером.
- Потім просійте борошно з сіллю і замісіть еластичне тісто. Перекладіть його в змащену олією миску і накрийте харчовою плівкою. Залиште в теплому місці на 1 годину.
- Потім сформуйте з тіста невеликі кружечки та викладіть їх на застелений пергаментним папером деко. Накрийте його рушником і залиште ще на пів години. Посипте булочки кунжутом і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 12 – 15 хвилин.
- Для начинки в фарш додайте спеції й сіль на смак і сформуйте з нього кружечки трохи більше діаметром, ніж булочки.
- Наріжте черрі на невеликі колечка, а плавлений сир – на квадратики.
- Фарш обсмажте на олії з обох сторін. Булочки розріжте на дві частини, змастіть їх соусом, додайте листя салату, котлетки, помідори й сир.
- Накрийте бургери другою половиною булочки й проткніть їх зубочистками, щоб закріпити.
Смачного!
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