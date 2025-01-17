Неймовірно смачно і всього за 20 хвилин: готуємо млинці з бананом без яєць

Нерідко в холодильнику закінчуються яйця, а чогось смачненького на сніданок хочеться. Не біда – можна приготувати смачні млинці без яєць, але з бананом.

Банани стануть чудовою заміною, додаючи млинцям легкий солодкий аромат і ніжну текстуру. Як приготувати млинці з бананом без яєць, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments. Читайте також Не все так очевидно: готуйте вівсянку на воді так і вона буде смачною, як ніколи Млинці з бананом без яєць Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 300 мілілітрів молока;

– 1 великий банан;

– 2 столові ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки соди;

– олія для смаження. Приготування: У блендері змішайте банан із молоком до однорідної маси. Додайте цукор і соду, ретельно перемішайте.

Просійте борошно й поступово вводьте його в бананову суміш, збиваючи, щоб не залишалося грудочок.

Розігрійте сковороду, злегка змастіть її олією й налийте тонкий шар тіста. Смажте млинці по 1 – 2 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готові млинці можна доповнити свіжими фруктами, медом або горіховим маслом. Ці млинці вирізняються ніжною текстурою та насиченим смаком, що робить їх ідеальним вибором для легкого сніданку або десерту. Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і домашню гранолу.