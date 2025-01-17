Бананы станут отличной заменой, добавляя блинам легкий сладкий аромат и нежную текстуру. Как приготовить блины с бананом без яиц, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Arguments.
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Блинчики с бананом без яиц
- Время: 20 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 300 миллилитров молока;
– 1 большой банан;
– 2 столовые ложки сахара;
– 0,5 чайной ложки соды;
– масло для жарки.
Приготовление:
- В блендере смешайте банан с молоком до однородной массы. Добавьте сахар и соду, тщательно перемешайте.
- Просейте муку и постепенно вводите ее в банановую смесь, взбивая, чтобы не оставалось комочков.
- Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и налейте тонкий слой теста. Жарьте блины по 1 – 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.
Готовые блины можно дополнить свежими фруктами, медом или ореховым маслом. Эти блины отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для легкого завтрака или десерта.
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