Млинці з 2 інгредієнтів без борошна, яєць і молока: ви повинні спробувати цю знахідку

Такі млинці вам точно сподобаються. Легкі у приготуванні та ніколи не рвуться – саме те, що потрібно для вдалого початку дня.

Приготувати улюблений сніданок тепер стане ще простіше. Мінімум мороки і лише 2 інгредієнти потрібні для того, аби відчути чудовий смак млинців з улюбленим додатком, розповідає портал Kuchnia. Як приготувати млинці з насінням чіа? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 10 грамів насіння чіа;

– 170 грамів вівсяних пластівців. Чудова основа для улюблених додатків / Фото Pixabay Приготування: У чашу блендера висипте вівсяні пластівці разом із насінням чіа. Влийте туди орієнтовно пів літра води й додайте приправи за своїм смаком: для пікантного смаку підійдуть сіль, мелений перець або дрібка сушеного часнику, а для солодкого десертного виконання – цукор та екстракт ванілі. Збийте інгредієнти на високій швидкості до отримання абсолютно однорідної маси, яка за своєю густотою має бути схожою на класичне млинцеве тісто. Після збивання залиште суміш відпочити приблизно на чверть години, щоб насіння чіа ввібрало вологу, набрякло і зробило основу густішою. Добре прогрійте пательню на помірному вогні та ледь помітно змастіть її поверхню краплею рослинної олії. Налийте порцію тіста по центру й акуратними рухами розподіліть його тонким рівномірним шаром по всьому дну. Випікайте млинець протягом 3 – 4 хвилин, доки його краї не стануть сухими й не почнуть легко відокремлюватися від гарячої поверхні. Після цього обережно підважте лопаткою, переверніть на інший бік і тримайте на вогні ще 1 – 2 хвилини.