2 червня, 16:40
Млинці з 2 інгредієнтів без борошна, яєць і молока: ви повинні спробувати цю знахідку
Такі млинці вам точно сподобаються. Легкі у приготуванні та ніколи не рвуться – саме те, що потрібно для вдалого початку дня.
Приготувати улюблений сніданок тепер стане ще простіше. Мінімум мороки і лише 2 інгредієнти потрібні для того, аби відчути чудовий смак млинців з улюбленим додатком, розповідає портал Kuchnia.
Як приготувати млинці з насінням чіа?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 10 грамів насіння чіа;
– 170 грамів вівсяних пластівців.
Чудова основа для улюблених додатків / Фото Pixabay
Приготування:
- У чашу блендера висипте вівсяні пластівці разом із насінням чіа.
- Влийте туди орієнтовно пів літра води й додайте приправи за своїм смаком: для пікантного смаку підійдуть сіль, мелений перець або дрібка сушеного часнику, а для солодкого десертного виконання – цукор та екстракт ванілі.
- Збийте інгредієнти на високій швидкості до отримання абсолютно однорідної маси, яка за своєю густотою має бути схожою на класичне млинцеве тісто.
- Після збивання залиште суміш відпочити приблизно на чверть години, щоб насіння чіа ввібрало вологу, набрякло і зробило основу густішою.
- Добре прогрійте пательню на помірному вогні та ледь помітно змастіть її поверхню краплею рослинної олії.
- Налийте порцію тіста по центру й акуратними рухами розподіліть його тонким рівномірним шаром по всьому дну.
- Випікайте млинець протягом 3 – 4 хвилин, доки його краї не стануть сухими й не почнуть легко відокремлюватися від гарячої поверхні.
- Після цього обережно підважте лопаткою, переверніть на інший бік і тримайте на вогні ще 1 – 2 хвилини.