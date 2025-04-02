Найкращі, які ви коли-небудь їли: рецепт заварних млинців на молоці

Ці млинці не лише ідеальні, а й вдаються всім та завжди. Вони тонкі. апетитні та легко поєднуються з будь-якою начинкою.

Заварні млинці – це гармонія ніжності, повітряності та унікального смаку. Спробуйте – і ви знову закохаєтесь у знайому страву, передає 24 Канал. Цікаво І головне – без грама майонезу: салат "Одеса" за 10 хвилин, який розхвалюють поколіннями Рецепт заварних млинців Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 1 склянка окропу;

– 2 склянки борошна;

– 3 яйця;

– 2 столові ложки олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки солі. Приготування: Збийте яйця з сіллю та цукром, поступово вливаючи молоко та просіяне борошно. Потім, постійно помішуючи, додайте окріп і олію для досягнення рідкої консистенції тіста. На розігріту та змащену олією сковороду вилийте невелику кількість тіста, розподіляючи його круговими рухами, і випікайте млинці з обох боків до золотистого кольору. Подавайте з улюбленими додатками. Смачного! Ідеальна вечеря: рецепт улюбленої картоплі по-селянськи.