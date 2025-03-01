1 березня, 10:20
Млинці "павутинка": ніжні, легкі – ідеальні для святкування Масниці
Млинці – це завжди гарна ідея для сніданку, особливу на Масницю. Але якщо звичайні вже трохи набридли, варто спробувати млинці "павутинку".
Вони не тільки виглядають ефектно, а й мають особливу текстуру – м'яку всередині та злегка хрустку зовні, інформує 24 Канал з посилання на інстаграм valeria matrokhina.
До теми Ідеально на Масницю: готуємо смачнезні млинці з шинкою від Ектора
Рецепт млинців "павутинка"
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 70 грамів пшеничного борошна;
– 40 грамів рисового борошна;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока (приблизно);
– дрібка солі;
– 1,5 столової ложки рослинної олії.
Приготування:
- Спочатку змішайте обидва види борошна, крохмаль, цукор і сіль. В окремій мисці збийте яйце з молоком до однорідної консистенції.
- Поступово вливайте цю суміш у сухі інгредієнти, додайте олію і добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
- Розігрійте пательню, а тісто перелийте в кондитерський мішок або щільний пакет, зробивши невеликий отвір.
- На сухій гарячій пательні створюйте тонкі візерунки, ніби малюєте павутинку.
- Коли млинці пропечуться, акуратно підхопіть їх лопаткою та скрутіть у трубочку.
Смачного!
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