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1 березня, 10:20
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Млинці "павутинка": ніжні, легкі – ідеальні для святкування Масниці

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Млинці – це завжди гарна ідея для сніданку, особливу на Масницю. Але якщо звичайні вже трохи набридли, варто спробувати млинці "павутинку".

Вони не тільки виглядають ефектно, а й мають особливу текстуру – м'яку всередині та злегка хрустку зовні, інформує 24 Канал з посилання на інстаграм valeria matrokhina.

До теми Ідеально на Масницю: готуємо смачнезні млинці з шинкою від Ектора

Рецепт млинців "павутинка"

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 70 грамів пшеничного борошна;
– 40 грамів рисового борошна;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока (приблизно);
– дрібка солі;
– 1,5 столової ложки рослинної олії.

Приготування:

  1. Спочатку змішайте обидва види борошна, крохмаль, цукор і сіль. В окремій мисці збийте яйце з молоком до однорідної консистенції.
  2. Поступово вливайте цю суміш у сухі інгредієнти, додайте олію і добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок.
  3. Розігрійте пательню, а тісто перелийте в кондитерський мішок або щільний пакет, зробивши невеликий отвір.
  4. На сухій гарячій пательні створюйте тонкі візерунки, ніби малюєте павутинку.
  5. Коли млинці пропечуться, акуратно підхопіть їх лопаткою та скрутіть у трубочку.

Смачного!

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