Млинці "павутинка": ніжні, легкі – ідеальні для святкування Масниці

Млинці – це завжди гарна ідея для сніданку, особливу на Масницю. Але якщо звичайні вже трохи набридли, варто спробувати млинці "павутинку".

Вони не тільки виглядають ефектно, а й мають особливу текстуру – м'яку всередині та злегка хрустку зовні, інформує 24 Канал з посилання на інстаграм valeria matrokhina.

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Рецепт млинців "павутинка"

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 70 грамів пшеничного борошна;

– 40 грамів рисового борошна;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 50 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 100 мілілітрів молока (приблизно);

– дрібка солі;

– 1,5 столової ложки рослинної олії.

Приготування:

Спочатку змішайте обидва види борошна, крохмаль, цукор і сіль. В окремій мисці збийте яйце з молоком до однорідної консистенції. Поступово вливайте цю суміш у сухі інгредієнти, додайте олію і добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Розігрійте пательню, а тісто перелийте в кондитерський мішок або щільний пакет, зробивши невеликий отвір. На сухій гарячій пательні створюйте тонкі візерунки, ніби малюєте павутинку. Коли млинці пропечуться, акуратно підхопіть їх лопаткою та скрутіть у трубочку.

Смачного!

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