Не рецепт, а хіт сезону: як смачно приготувати молоду картоплю – аромат буде на весь район

Молода картопля – це точно головний гарнір сезону. Вона не тільки поживна, а й смачна та чудово доповнює будь-яке мʼясо.

Молоду картоплю можна смачно приготувати на сковорідці, без варіння та інших зайвих клопотів. Як це зробити – розповість 24 Канал з посиланням на інстаграм суперфіналістки "МастерШеф" Ольги Рябенко.

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Рецепт смачної молодої картоплі на сковороді

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 – 1,5 кілограма молодої картоплі;

– 150 мілілітрів води;

– 120 грамів масла;

– 1 чайна ложка паприки;

– 2 зубчики часнику;

– сіль, перець та кріп до смаку.

Приготування:

Ретельно вимийте молоду картоплю і викладіть її на сковорідку з високими краями – так буде зручніше все перемішувати. Додайте воду, трохи посоліть, накрийте кришкою й тушкуйте на середньому вогні до повної готовності. Рідина має повністю випаруватися, що зазвичай займає 15 – 20 хвилин – час залежить від розміру бульб. Коли вода википить, додайте вершкове масло й паприку. Підвищте температуру й обсмажте картоплю до апетитної золотистої скоринки. На завершення додайте подрібнений часник і свіжу зелень. Перемішайте, зніміть з вогню – і страва готова до подачі!

Смачного!

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