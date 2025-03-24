Закуска для будь-якого випадку: найвдаліший і найшвидший рецепт моркви по-корейськи

Морква по-корейськи заслужила репутацію кулінарного шедевра. Цей універсальний і ароматний салат підходить для будь-якого випадку – обіду, вечері та святкових зустрічей.

Цей салат майже завжди купують, бо не знають, що приготувати самостійно його дуже просто. Рецептом моркви по-корейськи ділиться 24 Канал з посиланням на UA Press.

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Морква по-корейськи

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 кілограм моркви;

– 1 цибуля;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 чайна ложка коріандру меленого;

– 2 столові ложки оцту;

– 4 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів олії.

Приготування:

Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Тримайте її вертикально, щоб вона вийшла довгою. Додайте сіль, перемішайте моркву та залиште на 15 хвилин.

Тим часом півкільцями наріжте цибулю й обсмажте її на олії до золотистого кольору.

До моркви додайте цукор, коріандр та видавлений часник.

Гарячу засмажку разом з олією вилийте в моркву. Накрийте моркву кришкою та залиште на 10 хвилин.

Додайте в моркву оцет. І лише після цього перемішайте моркву. Заберіть її в холодильник на ніч.

Смачного!

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