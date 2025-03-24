24 березня, 12:39
Закуска для будь-якого випадку: найвдаліший і найшвидший рецепт моркви по-корейськи
Морква по-корейськи заслужила репутацію кулінарного шедевра. Цей універсальний і ароматний салат підходить для будь-якого випадку – обіду, вечері та святкових зустрічей.
Цей салат майже завжди купують, бо не знають, що приготувати самостійно його дуже просто. Рецептом моркви по-корейськи ділиться 24 Канал з посиланням на UA Press.
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Морква по-корейськи
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 кілограм моркви;
– 1 цибуля;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка коріандру меленого;
– 2 столові ложки оцту;
– 4 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів олії.
Приготування:
- Моркву натріть на тертці для корейської моркви. Тримайте її вертикально, щоб вона вийшла довгою. Додайте сіль, перемішайте моркву та залиште на 15 хвилин.
- Тим часом півкільцями наріжте цибулю й обсмажте її на олії до золотистого кольору.
- До моркви додайте цукор, коріандр та видавлений часник.
- Гарячу засмажку разом з олією вилийте в моркву. Накрийте моркву кришкою та залиште на 10 хвилин.
- Додайте в моркву оцет. І лише після цього перемішайте моркву. Заберіть її в холодильник на ніч.
Смачного!
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