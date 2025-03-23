"Песто" доповнює різноманітні страви – ним можна заправляти пасту, доповнювати піцу, використовувати як маринад для м'яса чи риби й навіть просто намазувати на грінки. Рецептом соусу "Песто" ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @viktoria.panasiuk.
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Соус "Песто" – рецепт
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 50 грамів базиліка;
– 80 грамів кеш'ю;
– 3 зубчики часнику;
– 100 мілілітрів оливкової олії (регулюйте консистенцію за бажанням);
– 100 грамів пармезану;
– сіль, перець – на смак.
Як приготувати соус "Песто" вдома: дивіться відео
Приготування:
- Базилік помийте та викладіть у блендер.
- Додайте горіхи, часник та перебийте.
- Додайте тертий сир, олію та ще раз перебийте. Соус "Песто" готовий.
Смачного!
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