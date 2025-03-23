"Песто" доповнює різноманітні страви – ним можна заправляти пасту, доповнювати піцу, використовувати як маринад для м'яса чи риби й навіть просто намазувати на грінки. Рецептом соусу "Песто" ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @viktoria.panasiuk.

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Соус "Песто" – рецепт

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 50 грамів базиліка;

– 80 грамів кеш'ю;

– 3 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оливкової олії (регулюйте консистенцію за бажанням);

– 100 грамів пармезану;

– сіль, перець – на смак.

Як приготувати соус "Песто" вдома: дивіться відео

Приготування:

Базилік помийте та викладіть у блендер.

Додайте горіхи, часник та перебийте.

Додайте тертий сир, олію та ще раз перебийте. Соус "Песто" готовий.

Смачного!

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