Кращого рецепту не існує: готуємо ароматний кекс до чаювання

Морквяний кекс стрімко завоював популярність як серед дорослих, так і серед дітей. Цей смаколик не лише полюбляють як солодощі, але й вважають ідеальним варіантом для сніданку, зручним перекусом у дорозі або доповненням до чаювання.

Готувати цей кекс набагато простіше, ніж здається на перший погляд. 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua ділиться рецептом ароматного морквяного кексу. Читайте також Ніжні, м'які всередині та з золотистою скоринкою: найідеальніший рецепт сирників Морквяний кекс Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 6 Інгредієнти:

– 3 середні морквини;

– 10 столових ложок борошна;

– 1 столова ложка цедри апельсина;

– 3 курячі яйця;

– 8 столових ложок цукру;

– родзинки за вашим бажанням;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 столова ложка меду;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1/2 чайної ложки мускатного горіха;

– 1 столова ложка ванільного цукру. Приготування: Спочатку подрібніть на тертці моркву та цедру. У борошно додайте розпушувач і мускатний горіх і просійте за допомогою сита.

Масло та цукор ретельно розітріть. Окремо збийте яйця і змішайте із "цукровим" маслом.

Влийте туди пару ложок оливкової олії, мед, цедру та за бажанням родзинки. Перемішайте до однорідного стану.

Борошно тим часом з'єднайте разом із морквою. Додайте до яєчної маси та перемішайте.

Виберіть форму, в якій випікатимете кекс, і перелийте туди тісто. Зверху можете прикрасити подрібненими горіхами чи кунжутом.

Випікайте 30 хвилин в духовці при 180 градусів. Відкрийте дверцята і дайте кексу подихати ще 10 хвилин. Коли охолоне, за бажанням, притрусіть цукровою пудрою. Смачного! Теж спечіть: сирне печиво, як у дитинстві.