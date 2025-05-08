Кращого рецепту не існує: готуємо ароматний кекс до чаювання
Морквяний кекс стрімко завоював популярність як серед дорослих, так і серед дітей. Цей смаколик не лише полюбляють як солодощі, але й вважають ідеальним варіантом для сніданку, зручним перекусом у дорозі або доповненням до чаювання.
Готувати цей кекс набагато простіше, ніж здається на перший погляд. 24 Канал з посиланням на USETI.org.ua ділиться рецептом ароматного морквяного кексу.
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Морквяний кекс
- Час: 50 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 3 середні морквини;
– 10 столових ложок борошна;
– 1 столова ложка цедри апельсина;
– 3 курячі яйця;
– 8 столових ложок цукру;
– родзинки за вашим бажанням;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 столова ложка меду;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1/2 чайної ложки мускатного горіха;
– 1 столова ложка ванільного цукру.
Приготування:
- Спочатку подрібніть на тертці моркву та цедру. У борошно додайте розпушувач і мускатний горіх і просійте за допомогою сита.
- Масло та цукор ретельно розітріть. Окремо збийте яйця і змішайте із "цукровим" маслом.
- Влийте туди пару ложок оливкової олії, мед, цедру та за бажанням родзинки. Перемішайте до однорідного стану.
- Борошно тим часом з'єднайте разом із морквою. Додайте до яєчної маси та перемішайте.
- Виберіть форму, в якій випікатимете кекс, і перелийте туди тісто. Зверху можете прикрасити подрібненими горіхами чи кунжутом.
- Випікайте 30 хвилин в духовці при 180 градусів. Відкрийте дверцята і дайте кексу подихати ще 10 хвилин. Коли охолоне, за бажанням, притрусіть цукровою пудрою.
Смачного!
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