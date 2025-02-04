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4 лютого, 14:19
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Їх хочуть скуштувати усі: готуємо інстаграмні японські тістечка "Моті"

Марта Касіянчук

Тістечка Моті, улюблений японський десерт, привертають увагу своїм унікальним смаком і текстурою. Ці ласощі є основною стравою під час святкування Нового року в Японії. Але ми не там, тож можемо готувати їх коли заманеться.

24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати Моті з шоколадною або полуничною начинкою. Вийде не менш смачно, ніж в оригіналі!

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Моті – рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 5

Інгредієнти:
– 150 грамів рисового борошна; 
– 100 грамів цукру; 
– 150 грамів води; 
– 30 грамів крохмалю; 
– 8 грамів ванільного цукру.

Для начинки 1:
– 100 грамів шоколаду; 
– 200 грамів молока 2,5%. 

Для начинки 2: 
– 100 грамів полуниці.

Приготування:

  1. Для початку підготуйте начинку. Для першої начинки шоколад поламайте шматочками, складіть у піалу, додайте молоко і поставте у мікрохвильову піч на кілька хвилин. Перемішайте, відставте в сторону, нехай охолоне.
     
  2. Для другої начинки полуницю помийте і обсушіть.
     
  3. У тісто можна додати барвники. Це може бути сік чорниці, ожини або харчовий барвник.
     
  4. Візьміть миску (не металеву), насипте в неї рисове борошно, цукор, ванілін і налийте воду. Перемішайте, поки маса не стане однорідною.
     
  5. Накрийте миску харчовою плівкою і поставте у мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилин. Потім знову перемішайте і трохи охолодіть. Маса буде липкою, тому дошку для тіста присипте крохмалем і викладіть на неї рисове тісто.
     
  6. Розділіть його на порційні шматочки і зробіть з них коржики. На середину кожного викладіть ложкою шоколадну масу або полуницю, обережно защипніть і сформуйте кульки.
     
  7. Викладіть на блюдо і зразу подавайте до столу.

Смачного! 

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