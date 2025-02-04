Їх хочуть скуштувати усі: готуємо інстаграмні японські тістечка "Моті"

Тістечка Моті, улюблений японський десерт, привертають увагу своїм унікальним смаком і текстурою. Ці ласощі є основною стравою під час святкування Нового року в Японії. Але ми не там, тож можемо готувати їх коли заманеться.

24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати Моті з шоколадною або полуничною начинкою. Вийде не менш смачно, ніж в оригіналі!

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Моті – рецепт

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 150 грамів рисового борошна;

– 100 грамів цукру;

– 150 грамів води;

– 30 грамів крохмалю;

– 8 грамів ванільного цукру.



Для начинки 1:

– 100 грамів шоколаду;

– 200 грамів молока 2,5%.



Для начинки 2:

– 100 грамів полуниці.

Приготування:

Для початку підготуйте начинку. Для першої начинки шоколад поламайте шматочками, складіть у піалу, додайте молоко і поставте у мікрохвильову піч на кілька хвилин. Перемішайте, відставте в сторону, нехай охолоне.

Для другої начинки полуницю помийте і обсушіть.

У тісто можна додати барвники. Це може бути сік чорниці, ожини або харчовий барвник.

Візьміть миску (не металеву), насипте в неї рисове борошно, цукор, ванілін і налийте воду. Перемішайте, поки маса не стане однорідною.

Накрийте миску харчовою плівкою і поставте у мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилин. Потім знову перемішайте і трохи охолодіть. Маса буде липкою, тому дошку для тіста присипте крохмалем і викладіть на неї рисове тісто.

Розділіть його на порційні шматочки і зробіть з них коржики. На середину кожного викладіть ложкою шоколадну масу або полуницю, обережно защипніть і сформуйте кульки.

Викладіть на блюдо і зразу подавайте до столу.

Смачного!

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