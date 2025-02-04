Їх хочуть скуштувати усі: готуємо інстаграмні японські тістечка "Моті"
Тістечка Моті, улюблений японський десерт, привертають увагу своїм унікальним смаком і текстурою. Ці ласощі є основною стравою під час святкування Нового року в Японії. Але ми не там, тож можемо готувати їх коли заманеться.
24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати Моті з шоколадною або полуничною начинкою. Вийде не менш смачно, ніж в оригіналі!
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Моті – рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 150 грамів рисового борошна;
– 100 грамів цукру;
– 150 грамів води;
– 30 грамів крохмалю;
– 8 грамів ванільного цукру.
Для начинки 1:
– 100 грамів шоколаду;
– 200 грамів молока 2,5%.
Для начинки 2:
– 100 грамів полуниці.
Приготування:
- Для початку підготуйте начинку. Для першої начинки шоколад поламайте шматочками, складіть у піалу, додайте молоко і поставте у мікрохвильову піч на кілька хвилин. Перемішайте, відставте в сторону, нехай охолоне.
- Для другої начинки полуницю помийте і обсушіть.
- У тісто можна додати барвники. Це може бути сік чорниці, ожини або харчовий барвник.
- Візьміть миску (не металеву), насипте в неї рисове борошно, цукор, ванілін і налийте воду. Перемішайте, поки маса не стане однорідною.
- Накрийте миску харчовою плівкою і поставте у мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилин. Потім знову перемішайте і трохи охолодіть. Маса буде липкою, тому дошку для тіста присипте крохмалем і викладіть на неї рисове тісто.
- Розділіть його на порційні шматочки і зробіть з них коржики. На середину кожного викладіть ложкою шоколадну масу або полуницю, обережно защипніть і сформуйте кульки.
- Викладіть на блюдо і зразу подавайте до столу.
Смачного!
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