Прості інгредієнти та мінімум вашого часу і печиво до чаю буде готове. Рецептом вівсяного печива, яке можна спекти всього за 20 хвилин, ділиться 24 Канал з посиланням на Novosti24.

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Вівсяне печиво за 20 хвилин

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів м'якого вершкового масла;

– 12 столових ложок вівсянки;

– 8 столових ложок борошна;

– 7 столових ложок цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– кориця – на смак.

Приготування:

Візьміть посудину, покладіть у неї розм'якшене масло та змішайте з яйцем.

Після цього додайте усі сухі інгредієнти та гарно перемішайте.

Сформуйте печиво та викладіть його на деко, застелене пергаментом. Розігрійте духовку до 200 градусів. Поставте печиво у духовку та випікайте протягом 15 хвилин.

Смакуйте з молоком або з чаєм.

Готово!

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