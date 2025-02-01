Простые ингредиенты и минимум вашего времени и печенье к чаю будет готово. Рецептом овсяного печенья, которое можно испечь всего за 20 минут, делится 24 Канал со ссылкой на Novosti24.

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Овсяное печенье за 20 минут

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов мягкого сливочного масла;

– 12 столовых ложек овсянки;

– 8 столовых ложек муки;

– 7 столовых ложек сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– корица – по вкусу.

Приготовление:

Возьмите посудину, положите в нее размягченное масло и смешайте с яйцом.

После этого добавьте все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте.

Сформируйте печенье и выложите его на противень, застеленный пергаментом. Разогрейте духовку до 200 градусов. Поставьте печенье в духовку и выпекайте в течение 15 минут.

Смакуйте с молоком или с чаем.

Готово!

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