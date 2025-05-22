Чорні плями на пекінській капусті: що вони означають і чи можна їсти такий продукт

Пекінська капуста – чудова основа для безлічі салатів. Однак треба бути вкрай обачним, щоб не наразити рідних на небезпеку.

Часто можна побачити, що пекінська капуста рясніє дрібними чорними цятками. Що вони означають і чи можна їсти такий овоч розповідає 24 Канал з посиланням на Тastingtable.

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Чи можна їсти пекінську капусту з чорними цятками

Поява сірих або чорно-сірих плям на пекінській капусті зазвичай пов’язана з тривалим зберіганням, особливо при знижених температурах. Значення має також момент збору врожаю: якщо капусту зібрали ще недозрілою, ймовірність виникнення плям зростає.

Такі зміни можуть бути наслідком і несприятливих умов вирощування, наприклад, посушливої погоди. Частою причиною є порушення балансу азоту в ґрунті — як нестача, так і надлишок цієї речовини, яку застосовують як добриво для формування щільного качана.

Варто зазначити, що подібні плями не викликаються патогенами — ні грибками, ні бактеріями. Це не хвороба, а фізіологічна реакція на стрес чи неправильне зберігання.

Однак якщо на капусті з’являються темно-коричневі, вологі, великі плями з різкими краями, які супроводжуються неприємним запахом і грибковим нальотом – це вже ознаки гниття. Таку капусту вживати категорично не можна.

Однак експерти наголошують: якщо ви не впевненні у походженні цих чорних плям, краще відмовитися від вживання такого продукту.

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