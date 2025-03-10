Чи можна заморожувати твердий сир: експерти дали вичерпну відповідь

Різновидів сирів існує чимало: твердий, напівтвердий, м’який, домашній і десятки інших сортів. Тривалість строку зберігання теж різна. Щоб запобігти псуванню та продовжити свіжість, споживачі часто заморожують цей продукт.

24 Канал розповідає, чи можна зберігати сир у морозилці і як правильно це робити, щоб не зіпсувався.

Читайте також Як почистити рибу швидко та акуратно: хитрі й прості способи

Чи можна заморожувати твердий сир

Експерти підтвердили, що сир дійсно можна заморожувати, враховуючи, що його оптимальна температура зберігання відносно низька. Для тривалого зберігання сир зазвичай зберігають у камерах при температурі близько -2 градусів за Цельсієм, де він залишається незамороженим. Цей метод особливо ефективний для витриманих сирів, які містять плісняву.

Але є важливий нюанс: хоча твердий сир можна зберігати в морозильній камері, важливо попередньо натерти його на тертці. Заморожування твердого сиру без такої підготовки може призвести до небажаних результатів, оскільки низькі температури можуть призвести до висихання та кришення сиру.

Скільки часу можна зберігати сир в холодильнику

Все залежать від виду сирів:

моцарела, козячий, рикота – не більше трьох діб;

гауда та чедер, якщо добре запаковані – до двох тижнів;

камамбер та брі – до 10 днів;

сир із пліснявою – два тижні.

Інші тверді сири можна зберігати упродовж трьох тижнів.

А ви знаєте: якої помилки з борошном припускаються господині при приготуванні млинців.