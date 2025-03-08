З риби можна приготувати безліч страв. Однак, однією з найпоширеніших перешкод у приготуванні є очищення риби від луски – процес, який може приглушити ентузіазм навіть найпристрасніших домашніх кулінарів. На щастя, існує простий метод, який може спростити цей процес, пише 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.
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Якщо чистити рибу, то тільки так
Цей простий спосіб спростить процес очищення риби від луски.
- Рибу викладіть в велику миску або мийку і полийте кип'ятком.
- Спочатку з одного боку (10 – 15 секунд), а потім з другого. Воду злийте.
Після такої процедури луска швидко і легко знімається: чи ножем, чи спеціальною терткою для чищення риби, чи навіть рукою. Більше не треба годинами чистити рибу перед приготуванням.
Як швидко почистити рибу / Фото Unsplash
Інші методи чищення риби
- У воді
Рибу замочіть в холодній воді на 15 хвилин, що дозволить розм'якшити луску. А щоб луска не розліталася по всій кухні, чистьте її ножем, не виймаючи з води, просуваючись від хвоста до голови. В цьому разі луска залишається у воді.
- Терткою
За допомогою терки можна очистити від луски будь-яку рибу. Зручно для цього користуватися теркою великого розміру. Велика луска очищається саме теркою, а дрібна традиційно за допомогою ножа.
- Ложкою
Риба обробляється швидко, а кухня залишається чистою. До миски покладіть рибу, налийте води, щоб тільки покривала рибу, візьміть чайну ложку і почніть згрібати луску від хвоста до голови. Луска залишається на ложці або у воді.
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