Из рыбы можно приготовить множество блюд. Однако, одним из самых распространенных препятствий в приготовлении является очистка рыбы от чешуи – процесс, который может приглушить энтузиазм даже самых страстных домашних кулинаров. К счастью, существует простой метод, который может упростить этот процесс, пишет 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik.

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Если чистить рыбу, то только так

Этот простой способ упростит процесс очистки рыбы от чешуи.

Рыбу выложите в большую миску или мойку и полейте кипятком.

Сначала с одной стороны (10 – 15 секунд), а затем со второй. Воду слейте.

После такой процедуры чешуя быстро и легко снимается: или ножом, или специальной теркой для чистки рыбы, или даже рукой. Больше не надо часами чистить рыбу перед приготовлением.



Как быстро почистить рыбу / Фото Unsplash

Другие методы чистки рыбы

В воде

Рыбу замочите в холодной воде на 15 минут, что позволит размягчить чешую. А чтобы чешуя не разлеталась по всей кухне, чистите ее ножом, не вынимая из воды, продвигаясь от хвоста к голове. В этом случае чешуя остается в воде.

Теркой

С помощью терки можно очистить от чешуи любую рыбу. Удобно для этого пользоваться теркой большого размера. Крупная чешуя очищается именно теркой, а мелкая традиционно с помощью ножа.

Ложкой

Рыба обрабатывается быстро, а кухня остается чистой. В миску положите рыбу, налейте воды, чтобы только покрывала рыбу, возьмите чайную ложку и начните сгребать чешую от хвоста к голове. Чешуя остается на ложке или в воде.

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