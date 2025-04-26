26 квітня, 14:38
Вже традиція після свят: готуємо ароматну м'ясну солянку
Солянка – це смачна перша страва, якою можна досхочу нагодувати всю сім'ю або гостей. Попри різноманітність інгредієнтів, цей суп дуже простий у приготуванні.
До того ж таку страву ідеально готувати після свят, коли в холодильнику залишилося чимало м'ясного. 24 Канал ділиться рецептом ароматною м'ясної солянки.
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М'ясна солянка
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів м'яса;
– 100 грамів оливок;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 150 грамів ковбаси;
– 200 грамів шинки;
– 4 солоні огірки;
– 1 цибуля;
– 3 столові ложки олії;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Починайте з бульйону для солянки. Поки він вариться, наріжте шинку, ковбасу, цибулю і солоні огірки кубиками. Оливки розріжте навпіл.
- Після цього всі м'ясні продукти покладіть в каструлю з водою і 20 хвилин варіть на маленькому вогні.
- На сковороду налийте олію і обсмажте цибулю протягом 3 хвилин. Додайте томатну пасту і перемішайте, влийте 4 столові ложки готового бульйону, скрутіть вогонь і тушкуйте засмажку близько 5 хвилин.
- Тепер висипте засмажку в каструлю і додайте оливки.
- Підсоліть, поперчіть і закип'ятіть. Закрийте кришкою і варіть ще 10 хвилин. Потім вимкніть і дайте страві постояти близько 20 хвилин.
Смачного!
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