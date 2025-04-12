Родзинка святкового столу: готуємо соковитий м'ясний рулет на Великдень

Ситні м'ясні страви – невідіймана частина великоднього столу. Як чудовий центральний елемент трапези можна приготувати соковитий курячий рулет з начинкою з грибів та сиру.

24 Канал з посиланням на фудблогерку @nata.cooking ділиться рецептом м'ясного рулету. Він ідеально доповнить святковий стіл.

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М'ясний рулет на Великдень

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 3 курячих філе;

– 300 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 1 зубок часнику;

– 1 – 2 столові ложки вершкового сиру;

– 120 грамів шпинату;

– 100 – 150 грамів твердого сиру;

– 50 грамів в'ялених томатів;

– 150 грамів сирокопченого бекону;

– розмарин – за бажанням.



Для маринаду:

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 1 – 2 столові ложки сметани;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 2 зубки часнику;

– сіль, перець – до смаку.

Як приготувати м'ясний рулет: дивіться відео

Приготування:

Цибулю та гриби наріжте і обсмажте до повного випаровування вологи.

Після цього охолодіть, додайте спеції, вершковий сир і перемішайте.

Шпинат припустіть на слабкому вогні 2 – 3 хвилини, поки він не зменшиться в об'ємі і не випарується зайва волога.

Куряче філе розділіть на дві половинки, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте.

Для маринаду поєднайте всі інгредієнти.

Викладіть філе на лист пергаменту так, щоб воно трохи накладалось одне на одне.

Змастіть маринадом. Викладіть начинку, посипте більшою частиною сиру, додайте обсмажені печериці з цибулею, припущений шпинат, в'ялені томати й решту сиру.

Загорніть філе в рулет, обережно перекладіть у форму, накрийте беконом, додайте розмарин, загорніть у пергамент/фольгу й поставте в духовку.

Запікайте при температурі 180 градусів 40 – 50 хвилин. Після цього відкрийте рулет і допечіть до золотистої скоринки 10 – 20 хвилин, періодично поливаючи соком, що утворився.

Наприкінці увімкніть верхній гриль, щоб бекон смачно підрум'янився. І готово.

Смачного!

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