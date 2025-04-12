Родзинка святкового столу: готуємо соковитий м'ясний рулет на Великдень
Ситні м'ясні страви – невідіймана частина великоднього столу. Як чудовий центральний елемент трапези можна приготувати соковитий курячий рулет з начинкою з грибів та сиру.
24 Канал з посиланням на фудблогерку @nata.cooking ділиться рецептом м'ясного рулету. Він ідеально доповнить святковий стіл.
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М'ясний рулет на Великдень
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 курячих філе;
– 300 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 1 зубок часнику;
– 1 – 2 столові ложки вершкового сиру;
– 120 грамів шпинату;
– 100 – 150 грамів твердого сиру;
– 50 грамів в'ялених томатів;
– 150 грамів сирокопченого бекону;
– розмарин – за бажанням.
Для маринаду:
– 2 столові ложки рослинної олії;
– 1 – 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 зубки часнику;
– сіль, перець – до смаку.
Як приготувати м'ясний рулет: дивіться відео
Приготування:
- Цибулю та гриби наріжте і обсмажте до повного випаровування вологи.
- Після цього охолодіть, додайте спеції, вершковий сир і перемішайте.
- Шпинат припустіть на слабкому вогні 2 – 3 хвилини, поки він не зменшиться в об'ємі і не випарується зайва волога.
- Куряче філе розділіть на дві половинки, накрийте харчовою плівкою та злегка відбийте.
- Для маринаду поєднайте всі інгредієнти.
- Викладіть філе на лист пергаменту так, щоб воно трохи накладалось одне на одне.
- Змастіть маринадом. Викладіть начинку, посипте більшою частиною сиру, додайте обсмажені печериці з цибулею, припущений шпинат, в'ялені томати й решту сиру.
- Загорніть філе в рулет, обережно перекладіть у форму, накрийте беконом, додайте розмарин, загорніть у пергамент/фольгу й поставте в духовку.
- Запікайте при температурі 180 градусів 40 – 50 хвилин. Після цього відкрийте рулет і допечіть до золотистої скоринки 10 – 20 хвилин, періодично поливаючи соком, що утворився.
- Наприкінці увімкніть верхній гриль, щоб бекон смачно підрум'янився. І готово.
Смачного!
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