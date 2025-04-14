Таку смакоту ваші знайомі точно не роблять: мʼясне кільце в тісті, якому всі заздритимуть
Мʼясні страви – один з головних акцентів великоднього святкування. Ковбаса, шинка та буженина є найпопулярнішими опціями, але ви можете підкорити ще вищу вершину.
Традиційні мʼясні страви – це далеко не єдина опція для великоднього столу. Але якщо ви маєте трішки натхнення, то можете здивувати усіх оригінальним шедевром, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт мʼясного кільця
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів дріжджового тіста;
– 800 грамів фаршу;
– 8 перепелиних яєць;
– 2 цибулини;
– 150 грамів печериць;
– 100 грамів батона;
– 100 мілілітрів молока;
– 1 яйце;
– 40 мілілітрів олії;
– зелень, сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Батон замочуємо в молоці на 10 хвилин, після чого відтискаємо зайву рідину.
- Цибулю подрібнюємо, а гриби нарізаємо тонкими скибочками. Обсмажуємо цибулю разом із грибами приблизно 10 хвилин до рум’яності.
- У миску з фаршем додаємо розмочений батон, подрібнене варене куряче яйце, обсмажені гриби з цибулею та трохи зелені. Приправляємо сіллю, перцем і спеціями, усе добре перемішуємо.
- Тісто розкачуємо у прямокутник товщиною близько 5 міліметрів.
- Вздовжодного краю викладаємо начинку. На однаковій відстані (приблизно кожні 3 сантиметра) вдавлюємо у фарш очищені варені перепелині яйця.
- Накриваємо начинку вільним краєм тіста, краї щільно з’єднуємо та защипуємо. Формуємо рулет у вигляді кільця, з’єднавши кінці.
- Перекладаємо його на деко, застелене пергаментом, і залишаємо підходити в теплому місці на пів години.
- Випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 50 – 60 хвилин до рум’яної, апетитної скоринки.
Смачного!
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