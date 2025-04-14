Традиционные мясные блюда – это далеко не единственная опция для пасхального стола. Но если у вас есть немного вдохновения, то можете удивить всех оригинальным шедевром, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт мясного кольца
- Время: 1 час 15 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 600 граммов дрожжевого теста;
– 800 граммов фарша;
– 8 перепелиных яиц;
– 2 луковицы;
– 150 граммов шампиньонов;
– 100 граммов батона;
– 100 миллилитров молока;
– 1 яйцо;
– 40 миллилитров масла;
– зелень, соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
- Батон замачиваем в молоке на 10 минут, после чего отжимаем лишнюю жидкость.
- Лук измельчаем, а грибы нарезаем тонкими ломтиками. Обжариваем лук вместе с грибами примерно 10 минут до румяности.
- В миску с фаршем добавляем размоченный батон, измельченное вареное куриное яйцо, обжаренные грибы с луком и немного зелени. Приправляем солью, перцем и специями, все хорошо перемешиваем.
- Тесто раскатываем в прямоугольник толщиной около 5 миллиметров.
- Вдоль одного края выкладываем начинку. На одинаковом расстоянии (примерно каждые 3 сантиметра) вдавливаем в фарш очищенные вареные перепелиные яйца.
- Накрываем начинку свободным краем теста, края плотно соединяем и защипываем. Формируем рулет в виде кольца, соединив концы.
- Перекладываем его на противень, застеленный пергаментом, и оставляем подходить в теплом месте на пол часа.
- Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, около 50 – 60 минут до румяной, аппетитной корочки.
Приятного аппетита!
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