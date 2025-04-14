Традиційні мʼясні страви – це далеко не єдина опція для великоднього столу. Але якщо ви маєте трішки натхнення, то можете здивувати усіх оригінальним шедевром, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Ніжність, яка підкорить всіх: готуємо легендарний польський торт

Рецепт мʼясного кільця

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 600 грамів дріжджового тіста;

– 800 грамів фаршу;

– 8 перепелиних яєць;

– 2 цибулини;

– 150 грамів печериць;

– 100 грамів батона;

– 100 мілілітрів молока;

– 1 яйце;

– 40 мілілітрів олії;

– зелень, сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Батон замочуємо в молоці на 10 хвилин, після чого відтискаємо зайву рідину. Цибулю подрібнюємо, а гриби нарізаємо тонкими скибочками. Обсмажуємо цибулю разом із грибами приблизно 10 хвилин до рум’яності. У миску з фаршем додаємо розмочений батон, подрібнене варене куряче яйце, обсмажені гриби з цибулею та трохи зелені. Приправляємо сіллю, перцем і спеціями, усе добре перемішуємо. Тісто розкачуємо у прямокутник товщиною близько 5 міліметрів. Вздовжодного краю викладаємо начинку. На однаковій відстані (приблизно кожні 3 сантиметра) вдавлюємо у фарш очищені варені перепелині яйця. Накриваємо начинку вільним краєм тіста, краї щільно з’єднуємо та защипуємо. Формуємо рулет у вигляді кільця, з’єднавши кінці. Перекладаємо його на деко, застелене пергаментом, і залишаємо підходити в теплому місці на пів години. Випікаємо в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 50 – 60 хвилин до рум’яної, апетитної скоринки.

Смачного!

"Сніданковий" салат за 5 хвилин: рецепт, який ви захочете відтворювати кожного дня.