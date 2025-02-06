Не чекайте свята: навдивовижу соковите м'ясо з яблуками від суперфіналістки "МастерШеф"
Соковите м'ясо доречне не тільки на святковому столі, а й під час затишної сімейної трапези. Особливо, коли воно приготоване за рецептом талановитих кулінарів.
Ніжна та соковита свиняча вирізка – чудова можливість приготувати щось неймовірне та потішити своїх рідним спогадом, який залишиться з ними назавжди. 24 Канал пропонує скористатися рецептом суперфіналістки кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко та приготувати її з яблуками, які нададуть м'ясу кисло-солодких відтінків. Рецептом цього шедевру вона поділилася у своєму інстаграмі.
Не пропустіть Яйця не треба чистити, шкаралупа сама відпаде: секрет досвідчених господинь
Рецепт соковитого м'яса з яблуками
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 свинячі вирізки;
– 1,5 чайної ложки кориці;
– 0,5 чайної ложки мускатного горіха;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– сіль і перець – до смаку;
– 2 столові ложки олії;
– 30 грамів масла;
– 3 – 4 яблука;
– 2 цибулини;
– 1,5 чайної ложки винного або яблучного оцту;
– 50 мілілітрів яблучного соку або води.
Приготування:
- Нарізаємо м’ясо на шматочки та притискаємо долонею, щоб зробити їх тоншими.
- Додаємо коріандр, корицю, мускатний горіх, сіль, перець та олію. Якщо є можливість, даємо м’ясу промаринуватися спеціями протягом 30 хвилин. Якщо часу немає – можна готувати одразу.
- Очищаємо цибулю та яблука від шкірки та серцевини, нарізаємо все напівкільцями.
- На розігрітій сковорідці обсмажуємо м’ясо з обох боків по 1 – 2 хвилини і відкладаємо в сторону.
- У ту ж сковорідку додаємо масло та обсмажуємо цибулю до рум’яності, додаємо яблука, накриваємо кришкою та смажимо до м’якості яблук.
- Вливаємо яблучний сік або воду, винний (яблучний) оцет, викладаємо шматочки м’яса. Сік, що виділився з м’яса, також додаємо до інших інгредієнтів.
- Накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 10 хвилин.
Смачного!
Він підкорив ТікТок: апетитний сендвіч, який може стати найкращим сніданком.