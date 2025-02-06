Нежная и сочная свиная вырезка – прекрасная возможность приготовить что-то невероятное и порадовать своих родных воспоминанием, которое останется с ними навсегда. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом суперфиналистки кулинарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко и приготовить ее с яблоками, которые придадут мясу кисло-сладких оттенков. Рецептом этого шедевра она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт сочного мяса с яблоками
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 свиные вырезки;
– 1,5 чайной ложки корицы;
– 0,5 чайной ложки мускатного ореха;
– 0,5 чайной ложки кориандра;
– соль и перец – по вкусу;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 30 граммов масла;
– 3 – 4 яблока;
– 2 луковицы;
– 1,5 чайной ложки винного или яблочного уксуса;
– 50 миллилитров яблочного сока или воды.
Приготовление:
- Нарезаем мясо на кусочки и прижимаем ладонью, чтобы сделать их тоньше.
- Добавляем кориандр, корицу, мускатный орех, соль, перец и масло. Если есть возможность, даем мясу промариноваться специями в течение 30 минут. Если времени нет – можно готовить сразу.
- Очищаем лук и яблоки от кожуры и сердцевины, нарезаем все полукольцами.
- На разогретой сковородке обжариваем мясо с обеих сторон по 1 – 2 минуты и откладываем в сторону.
- В ту же сковородку добавляем масло и обжариваем лук до румяности, добавляем яблоки, накрываем крышкой и жарим до мягкости яблок.
- Вливаем яблочный сок или воду, винный (яблочный) уксус, выкладываем кусочки мяса. Сок, выделившийся из мяса, также добавляем к остальным ингредиентам.
- Накрываем крышкой и тушим примерно 10 минут.
Приятного аппетита!
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