Ніжна та соковита свиняча вирізка – чудова можливість приготувати щось неймовірне та потішити своїх рідним спогадом, який залишиться з ними назавжди. 24 Канал пропонує скористатися рецептом суперфіналістки кулінарного шоу "МастерШеф" Ольги Рябенко та приготувати її з яблуками, які нададуть м'ясу кисло-солодких відтінків. Рецептом цього шедевру вона поділилася у своєму інстаграмі.

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Рецепт соковитого м'яса з яблуками

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 свинячі вирізки;

– 1,5 чайної ложки кориці;

– 0,5 чайної ложки мускатного горіха;

– 0,5 чайної ложки коріандру;

– сіль і перець – до смаку;

– 2 столові ложки олії;

– 30 грамів масла;

– 3 – 4 яблука;

– 2 цибулини;

– 1,5 чайної ложки винного або яблучного оцту;

– 50 мілілітрів яблучного соку або води.

Приготування:

Нарізаємо м’ясо на шматочки та притискаємо долонею, щоб зробити їх тоншими. Додаємо коріандр, корицю, мускатний горіх, сіль, перець та олію. Якщо є можливість, даємо м’ясу промаринуватися спеціями протягом 30 хвилин. Якщо часу немає – можна готувати одразу. Очищаємо цибулю та яблука від шкірки та серцевини, нарізаємо все напівкільцями. На розігрітій сковорідці обсмажуємо м’ясо з обох боків по 1 – 2 хвилини і відкладаємо в сторону. У ту ж сковорідку додаємо масло та обсмажуємо цибулю до рум’яності, додаємо яблука, накриваємо кришкою та смажимо до м’якості яблук. Вливаємо яблучний сік або воду, винний (яблучний) оцет, викладаємо шматочки м’яса. Сік, що виділився з м’яса, також додаємо до інших інгредієнтів. Накриваємо кришкою і тушкуємо приблизно 10 хвилин.

Смачного!

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