Ті самі домашні налисники з мʼясом: цей рецепт повинен бути у всіх
- Налисники з мʼясом є важливою частиною домашнього меню українців.
- Вони поживні та смакують як гарячими, так і холодними.
Налисники з мʼясом – важлива частина домашнього меню українців. Вони поживні та чудово смакують як гарячими, так і холодними.
Якщо захочеться домашньої страви, то саме час згадати про налисники з мʼясом. Готувати їх легко, зусиль і витрат вони не потребують, та ще й у спогади занурять – саме те, що треба! А щоб все пройшло без неприємних сюрпризів, варто скористатися рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Готуємо справжній "Київський" торт: велика порція насолоди без надзусиль
Як приготувати налисники з мʼясом?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
млинці:
– 150 грамів борошна;
– 350 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі;
начинка:
– 600 грамів курячого стегна;
– 1 цибулина;
– сіль до смаку.
Легко і дуже смачно / Фото Freepik
Приготування:
- Куряче стегно відваріть у підсоленій воді до повної готовності. Поки м'ясо остигає, переходьте до тіста.
- Збийте яйця з цукром до піни. Поступово вводьте борошно та половину молока, вимішуючи масу до однорідності.
- Додайте решту молока, сіль та олію.
- На розпеченій пательні обсмажуйте налисники по хвилині з кожного боку. Завдяки олії в тісті, додатково змащувати поверхню не потрібно.
- Пропустіть варене м'ясо через м'ясорубку та змішайте з обсмаженою золотистою цибулею.
- Додайте сіль, коріандр і трохи бульйону для соковитості. Загорніть начинку у млинці конвертиком.
- Перед подачею злегка змастіть налисники розтопленим маслом.
На що звертати увагу при купівлі курячих стегон?
Спочатку огляньте колір та стан шкіри. Шкірка має бути блідо-жовтою або світло-рожевою, обов’язково сухою та чистою. Якщо ви бачите на шкірі синюшні плями, синці або вона виглядає занадто липкою – м’ясо вже почало псуватися, підказує Pysznosci.
Якщо є можливість, випробуйте мʼясо на дотик. Треба натиснути пальцем на м’яку частину стегна. Свіже мʼясо пружне, тому вмʼятина швидко зникне.
Що смачного приготувати?
Пригадайте дитинство з "сільськими" рогаликами.
А ці пухкі деруни вас дуже приємно здивують.