Ті самі домашні налисники з мʼясом: цей рецепт повинен бути у всіх

Налисники з мʼясом – важлива частина домашнього меню українців. Вони поживні та чудово смакують як гарячими, так і холодними.

Якщо захочеться домашньої страви, то саме час згадати про налисники з мʼясом. Готувати їх легко, зусиль і витрат вони не потребують, та ще й у спогади занурять – саме те, що треба! А щоб все пройшло без неприємних сюрпризів, варто скористатися рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати налисники з мʼясом?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

млинці:

– 150 грамів борошна;

– 350 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі;

начинка:

– 600 грамів курячого стегна;

– 1 цибулина;

– сіль до смаку.

Легко і дуже смачно / Фото Freepik

Приготування:

Куряче стегно відваріть у підсоленій воді до повної готовності. Поки м'ясо остигає, переходьте до тіста. Збийте яйця з цукром до піни. Поступово вводьте борошно та половину молока, вимішуючи масу до однорідності. Додайте решту молока, сіль та олію. На розпеченій пательні обсмажуйте налисники по хвилині з кожного боку. Завдяки олії в тісті, додатково змащувати поверхню не потрібно. Пропустіть варене м'ясо через м'ясорубку та змішайте з обсмаженою золотистою цибулею. Додайте сіль, коріандр і трохи бульйону для соковитості. Загорніть начинку у млинці конвертиком. Перед подачею злегка змастіть налисники розтопленим маслом.

На що звертати увагу при купівлі курячих стегон?

Спочатку огляньте колір та стан шкіри. Шкірка має бути блідо-жовтою або світло-рожевою, обов’язково сухою та чистою. Якщо ви бачите на шкірі синюшні плями, синці або вона виглядає занадто липкою – м’ясо вже почало псуватися, підказує Pysznosci.

Якщо є можливість, випробуйте мʼясо на дотик. Треба натиснути пальцем на м’яку частину стегна. Свіже мʼясо пружне, тому вмʼятина швидко зникне.

