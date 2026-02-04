Укр Рус
4 лютого, 14:40
2

Ті самі домашні налисники з мʼясом: цей рецепт повинен бути у всіх

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Налисники з мʼясом є важливою частиною домашнього меню українців.
  • Вони поживні та смакують як гарячими, так і холодними.

Налисники з мʼясом – важлива частина домашнього меню українців. Вони поживні та чудово смакують як гарячими, так і холодними.

Якщо захочеться домашньої страви, то саме час згадати про налисники з мʼясом. Готувати їх легко, зусиль і витрат вони не потребують, та ще й у спогади занурять – саме те, що треба! А щоб все пройшло без неприємних сюрпризів, варто скористатися рецептом порталу Cookpad

Як приготувати налисники з мʼясом? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
млинці: 
– 150 грамів борошна;
– 350 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі;
начинка: 
– 600 грамів курячого стегна;
– 1 цибулина;
– сіль до смаку. 

Легко і дуже смачно / Фото Freepik 

Приготування

  1. Куряче стегно відваріть у підсоленій воді до повної готовності. Поки м'ясо остигає, переходьте до тіста.
  2. Збийте яйця з цукром до піни. Поступово вводьте борошно та половину молока, вимішуючи масу до однорідності.
  3. Додайте решту молока, сіль та олію.
  4. На розпеченій пательні обсмажуйте налисники по хвилині з кожного боку. Завдяки олії в тісті, додатково змащувати поверхню не потрібно.
  5. Пропустіть варене м'ясо через м'ясорубку та змішайте з обсмаженою золотистою цибулею.
  6. Додайте сіль, коріандр і трохи бульйону для соковитості. Загорніть начинку у млинці конвертиком.
  7. Перед подачею злегка змастіть налисники розтопленим маслом. 

На що звертати увагу при купівлі курячих стегон? 

Спочатку огляньте колір та стан шкіри. Шкірка має бути блідо-жовтою або світло-рожевою, обов’язково сухою та чистою. Якщо ви бачите на шкірі синюшні плями, синці або вона виглядає занадто липкою – м’ясо вже почало псуватися, підказує Pysznosci

Якщо є можливість, випробуйте мʼясо на дотик. Треба натиснути пальцем на м’яку частину стегна. Свіже мʼясо пружне, тому вмʼятина швидко зникне. 

