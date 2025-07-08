Швидко, ситно і оригінально: рецепт хумусу з буряка – намазка на всі випадки життя
- Рецепт бурякового хумусу включає консервовану білу квасолю, відварений буряк, лимонний сік, часник, оливкову олію, кумін, сіль та перець.
- Страва готується за 10 хвилин і підходить для швидкого перекусу.
Завжди потрібно мати в холодильнику щось смачненьке для швидкого перекусу. Буряковий хумус – це точно та опція, яку ви захочете відтворювати якомога частіше.
Цей рецепт стане надійним помічником для заклопотаних господинь. Кілька простих інгредієнтів, блендер та кілька хвилин – ось і все, що потрібно для приготування апетитної та оригінальної закуски, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Канапулька".
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Рецепт хумусу з буряка
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів консервованої білої квасолі;
– 250 грамів відвареного і очищеного буряка;
– сік 2 лимонів;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 чайної ложки меленого куміна;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
Буряк заздалегідь відварюємо. Квасолю промиваємо під холодною водою.
Часник прочавлюємо, змішуємо з лимонним соком та іншими спеціями.
Усі інгредієнти перекладаємо у блендер та перебиваємо до однорідності.
Текстуру намазки можна регулювати додаванням води.
Смачного!
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