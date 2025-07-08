Швидко, ситно і оригінально: рецепт хумусу з буряка – намазка на всі випадки життя

Завжди потрібно мати в холодильнику щось смачненьке для швидкого перекусу. Буряковий хумус – це точно та опція, яку ви захочете відтворювати якомога частіше.

Цей рецепт стане надійним помічником для заклопотаних господинь. Кілька простих інгредієнтів, блендер та кілька хвилин – ось і все, що потрібно для приготування апетитної та оригінальної закуски, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Канапулька".

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Рецепт хумусу з буряка

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів консервованої білої квасолі;

– 250 грамів відвареного і очищеного буряка;

– сік 2 лимонів;

– 2 зубчики часнику;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1/2 чайної ложки меленого куміна;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Буряк заздалегідь відварюємо. Квасолю промиваємо під холодною водою. Часник прочавлюємо, змішуємо з лимонним соком та іншими спеціями. Усі інгредієнти перекладаємо у блендер та перебиваємо до однорідності. Текстуру намазки можна регулювати додаванням води.

Смачного!

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