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8 липня, 22:40
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Швидко, ситно і оригінально: рецепт хумусу з буряка – намазка на всі випадки життя

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт бурякового хумусу включає консервовану білу квасолю, відварений буряк, лимонний сік, часник, оливкову олію, кумін, сіль та перець.
  • Страва готується за 10 хвилин і підходить для швидкого перекусу.

Завжди потрібно мати в холодильнику щось смачненьке для швидкого перекусу. Буряковий хумус – це точно та опція, яку ви захочете відтворювати якомога частіше.

Цей рецепт стане надійним помічником для заклопотаних господинь. Кілька простих інгредієнтів, блендер та кілька хвилин – ось і все, що потрібно для приготування апетитної та оригінальної закуски, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Канапулька".

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Рецепт хумусу з буряка 

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 600 грамів консервованої білої квасолі;
– 250 грамів відвареного і очищеного буряка;
– сік 2 лимонів;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/2 чайної ложки меленого куміна;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Буряк заздалегідь відварюємо. Квасолю промиваємо під холодною водою. 

  2. Часник прочавлюємо, змішуємо з лимонним соком та іншими спеціями.

  3. Усі інгредієнти перекладаємо у блендер та перебиваємо до однорідності. 

  4. Текстуру намазки можна регулювати додаванням води. 

Смачного!

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